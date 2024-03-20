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駐美大使被川普批評不太聰明 澳洲：陸克文表現良好

2024/3/20 14:03
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（中央社雪梨20日綜合外電報導）美國前總統川普暗示澳洲駐美大使陸克文（Kevin Rudd）「不太聰明」並可能被逐出美國後，澳洲今天堅稱陸克文表現「良好」。

川普在電視訪問中猛烈抨擊曾任澳洲總理的陸克文。陸克文過去一直批評川普。

當被要求對陸克文發表評論時，川普表示，聽說他「有點令人討厭」。

川普說：「我聽說他不太聰明。如果他一直有敵意，就不該留在這裡。」

澳洲政府發言人為陸克文辯護，告訴法新社，陸克文「作為澳洲駐美國大使，表現良好」。

2023年3月出任駐美大使的陸克文，曾將川普描述為「瘋子」、「歷史上最具破壞性的總統」和「西方的叛徒」。

能說流利中文的陸克文，任內重點是深化「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）下的國防合作。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1130320

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