美最高院4月審理在即 川普促請支持絕對豁免權

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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國前總統川普今天向聯邦最高法院提交一份訴狀，主張當過總統的他「在任內公務行為享有絕對的刑事起訴豁免權」，尋求在涉嫌試圖推翻2020年大選敗選結果一案免於刑責。

最高法院預定4月25日就豁免權案聽取口頭辯論。

川普因涉嫌密謀推翻2020年大選敗選結果，遭到特別檢察官史密斯（Jack Smith）刑事起訴。川普以當時相關行動屬於公務行為為由尋求撤案，但遭到下級法院駁回，他已提出上訴。

路透社報導，今天這份訴狀提出了與川普律師先前所主張類似的論點，並呼應了川普在尋求重新入主白宮的競選過程中發表過的聲明。

訴狀寫道：「總統卸任後若因公務行為面臨刑事起訴，總統會無法履行職責，總統職位本身也不能保有其至為重要的獨立性。」

文中還說：「剝奪刑事豁免權，會導致未來每位總統在任職期間都會因實際上的敲詐和勒索行為而窒礙難行，並使他淪入政治對手股掌間，承受多年的卸任後創傷。」

「未來起訴和監禁的威脅將成為政治武器，影響最敏感且最具爭議性的總統決策，剝奪總統職位的力量、權威和決斷。」

史密斯去年8月在顛覆大選案中對川普提出4項聯邦刑事指控，包括密謀欺詐美國、阻礙國會認證拜登勝選並密謀這麼做，以及密謀損害美國人民的投票權。

史密斯在今年2月向大法官提交的文件中，試圖提出反對總統豁免權的理由。

史密斯在文件中說，「全國迫切希望看到將這些指控提交審判」，還說「公眾對速審的興趣達到顛峰，在此案中，前總統被控密謀顛覆選舉程序，好讓他能繼續任職」。

史密斯表示，川普的刑事指控反映出他涉及的行動背後是「戀棧權力，並阻止2020年總統大選的合法勝選者上任。這些被指控的罪行重擊我國民主核心」。

最高法院決定下個月先聽取關於川普豁免權論點，使得相關庭審延後，對於一邊競選一邊設法拖延起訴行動的川普來說，如同一支強心針。川普另有3件懸而未決的刑事案件。他對這4起案件一概拒不認罪，尋求將這些指控描繪為出於政治動機。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1130320