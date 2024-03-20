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前川普顧問納瓦洛 成首位因藐視國會入獄前白宮官員

2024/3/20 03:59
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（中央社邁阿密19日綜合外電報導）美國前總統川普執政時的白宮貿易顧問納瓦洛，因拒絕到聯邦眾議院特別委員會作證以配合2021年國會大廈遇襲案調查，元月因藐視國會遭判4個月有期徒刑後，今天入獄服刑，成為入獄服刑的川普政府最高階官員，也是首位因藐視國會入獄的前白宮官員。

川普支持者2021年1月6日闖入國會大廈抗議，企圖推翻川普2020年敗選結果，眾議院隨後成立特別委員會調查這起國會遇襲事件。

現年74歲的納瓦洛（Peter Navarro）是曾就讀於哈佛大學的經濟學家。他拒絕作證或向這個由民主黨主導的委員會交出相關文件，華府的聯邦陪審團去年9月裁定兩項藐視國會罪成立。

納瓦洛提出上訴，並要求最高法院允許他在上訴期間保有自由之身，但是最高法院首席大法官羅伯茲（John Roberts）昨天拒絕他的這項請求，納瓦洛今天向監獄報到。

納瓦洛是第2個因藐視國會被判有罪的川普親近幕僚。

川普前幕僚巴農（Steve Bannon）去年同樣因違抗傳票遭判藐視國會罪成立，元月遭判處4個月有期徒刑，如今仍在上訴階段，仍保有自由之身。（譯者：陳政一）1130320

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