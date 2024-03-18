美封殺TikTok仍有變數 紐時：北京反應克制

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（中央社台北18日電）美國眾議院對TikTok祭出禁令，紐約時報報導，但中國並未激烈反彈，分析認為，中方克制原因包括在參議院仍面臨不確定、預期成為共和黨總統候選人的川普已表示反對這法案，而且中國有反制的工具。

美國眾議院近日以壓倒性多數通過法案，要求TikTok從字節跳動（ByteDance）脫離，否則將受全美禁令限制。中國官方回應看到「別人的好東西」就要想方設法據為己有，「這完全是強盜邏輯」。

紐約時報中文網今天報導，中國政府官員基本上只是重申美國政策對中國不公平的通常批評，尚未引起中國領導人作出高度戒備的反應，也沒有引發針對美國公司的報復威脅。

專家們說，中國克制有幾個原因；法案在參議院仍面臨不確定的命運、川普已表示反對該法案，儘管他曾在2020年發布過針對TikTok的行政命令，而且中國有能用來阻止TikTok出售的法律工具。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國事務專家甘思德（Scott Kennedy）認為，針對美國做法進行全面報復，「中國還沒有準備馬上採取行動」。

投資人工智慧技術的美國對沖基金互聯資本的創始人凱文．徐（音）（Kevin Xu）說，川普的反對態度出其不意打擊該法案成為法律的可能性，讓中國政府和字節跳動有理由相信這個問題最終會消失。

華盛頓的立法者們說，中國政府可以利用TikTok來傳播中共信息，或獲取美國用戶的敏感數據，美國政府對TikTok進行多年審查，但其仍由一家中國公司擁有。華盛頓的立法者們同意，強迫其所有者出售這款應用，但中國官員過去曾警告，這種交易需要得到他們的批准。

中國國內的學者和評論人士普遍認為，中國政府不會允許字節跳動將其出售給外國公司。

2020年，把TikTok出售給包括甲骨文和微軟在內的美國投資者的交易看起來快要做成時，中國政府明確了其被視為敏感出口物品的管轄權；有效挫敗美方把TikTok交出去的嘗試。

中國的出口管制意味著阻止TikTok對外出售能預測用戶興趣的強大算法，而北京人民大學國際關係學院教授金燦榮在中國社群媒體平台微博上發文說：「任何不包括核心算法的TikTok出售，對潛在買家來說將大大降低產品的吸引力。」

紐時報導，TikTok在美國擁有廣泛的影響力，尤其是在年輕人中。估計在美國有1.7億用戶，高於2020年時的1億用戶。在全球估計140個國家計10億用戶。字節跳動的中國版TikTok稱之抖音，根據它報告的最新統計數據，抖音在2020年中期的日活用戶已超過6億。（編輯：唐佩君/曹宇帆）1130318