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稱2024大選史上最重要 川普：我落選恐發生血洗

2024/3/17 13:05
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（中央社俄亥俄州萬達利亞17日綜合外電報導）川普今天在俄亥俄州造勢場合中表示，11月的總統大選將是「美國史上最重要的日子」，並警告說，如果他沒選上將會發生「血洗」事件。

法新社報導，川普今天在俄亥俄州萬達利亞（Vandalia）造勢活動中，將自己的逐鹿白宮之路形容為美國的「轉捩點」。

77歲的川普告訴現場民眾說：「記住11月5日這個日子，我認為這將是我國歷史上最重要的日子。」

這位美國前總統並警告若他敗選會有一場「血洗」（bloodbath），但他言下之意為何目前尚不得而知。他是在談論美國汽車業種種威脅的語句之間提到這個字。

川普批評中國車商打算在墨西哥設廠造車，然後把這些車賣給美國人。他說：「如果我當選，他們將無法賣那些汽車。」

「現在要是我沒有選上，對整體將是一場血洗，這是最起碼的。這對整個國家來說會是一場血洗。」

隨著川普言論在社群媒體的討論聲浪愈來愈大，現任民主黨籍總統拜登的競選團隊發表聲明，直指共和黨籍的川普是2020年選舉的「輸家」，之後「他對政治暴力的威脅只有增無減」。

這個月稍早，川普與拜登已各自在共和黨和民主黨初選中拿下跨越黨提名門檻的黨代表票，兩人幾乎篤定將自2020年大選後，再次於2024年大選交鋒。

數十年來，俄亥俄州一直被視為大選關鍵州的指標，但自川普2016年入主白宮以來，俄亥俄州即更加強烈地傾向共和黨。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1130317

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