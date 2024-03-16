彭斯稱川普政策方向有變 無法憑良心予以支持

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（中央社亞特蘭大15日綜合外電報導）美國前副總統彭斯曾是前總統川普的競選搭檔及副手，但他今天說，他無法「憑良心」在今年大選中支持川普，他認為川普在一些保守派關注的議題上態度有所轉變。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，彭斯（Mike Pence）告訴福斯新聞（Fox News）：「川普追求和闡述的政策方向，與我們執政4年期間的保守派理念並不一致。所以我無法憑良心在這次選戰中支持川普。」

彭斯去年10月放棄參加總統大選，但曾承諾支持共和黨最終提名人選。

川普在彭斯退出競爭後表示，彭斯應該要支持他。川普說：「我選擇了他，讓他成為副總統。但是…政治人物可能很不忠誠。」

彭斯說，他對川普與他聯手的政府寫下的紀錄感到「無比自豪」，但他認為川普已經背棄保守派議題，例如在墮胎和國債問題上的立場，對熱門短影音應用程式TikTok的態度也大轉彎。

彭斯說：「在我參加總統選舉期間，已表明我和川普總統在許多議題上的看法存在很大分歧。不只是在我（2021年）1月6日那天行使的憲法義務上意見不合而已。」

彭斯說，川普放棄了對國家債務的承諾，也開始迴避對人類生命神聖性的堅持，對中國的強硬態度和支持政府強制出售TikTok的行動近期也出現轉變。

彭斯沒有透露今年大選會把票投給誰，只說要保密；然而他說，他「永遠不會」投給民主黨籍現任總統拜登，也不會支持第三勢力候選人。

彭斯於2021年1月6日監督美國國會認證拜登2020年大選勝選結果時，未支持川普推翻選舉結果的企圖，兩人因此決裂。那天有一群川普支持者暴力闖進國會大廈，彭斯後來說，川普當天的「魯莽言論」已危及他的家人及國會大廈其他人。

彭斯去年曾警告共和黨人小心川普及其仿效者的「民粹主義誘惑」。

彭斯和他的「推動美國自由」（Advancing American Freedom）組織最近宣布投入2000萬美元推動保守政策。（譯者：屈享平/核稿：曾依璇）1130316