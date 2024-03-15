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拜登反對美鋼賣給新日鐵 日本政府未正面回應

2024/3/15 12:39（3/15 13:22 更新）
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（中央社東京15日綜合外電報導）美國總統拜登14日對美國鋼鐵公司（US Steel）擬由日本的新日本製鐵公司（Nippon Steel）併購表達反對之意，日本內閣官房長官林芳正今天避免正面回應此事。

日本經濟新聞報導，林芳正今天對此僅回應「不評論個別企業的經營相關事務」，不過強調「日美同盟前所未有地堅固」。

林芳正也提到，實現印太地區持續和全面性經濟增長，與維護和加強基於法治的自由開放經濟秩序，以及在經濟安全領域的合作上「日美將繼續合作」。

拜登14日在聲明中說：「我們應該讓美國保有強大的鋼鐵公司，這些公司是靠美國的鋼鐵工人運作。我告訴我們的鋼鐵工人，我挺你們，我是認真的。」

他還表示：「100多年來，美國鋼鐵公司一直是美國指標性鋼鐵企業。讓它保持是一家美國的鋼鐵公司、由美國人持有，這至關重要。」

這宗併購案目前仍在等待美國聯邦政府安全審查通過。

美國鋼鐵和新日本製鐵去年12月宣布這宗併購案，交易價格是141億美元（約新台幣4449億元）。

白宮當時就表示，這起交易應該受到仔細調查，因為可能會對國家安全造成影響。（譯者：楊惟敬/核稿：徐睿承）1130315

#日本
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#林芳正
#美國
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