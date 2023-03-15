【特派談新事S2E63】二戰後的恩怨情仇 日韓間的徵用工爭議再掀風波

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主持人：周永捷／中央社國際暨兩岸新聞中心國際組組長

與談人：廖禹揚／中央社駐首爾特派員

主題：日韓歷史宿怨難解 二戰徵用工賠償方案解套了嗎？

上週南韓政府通過徵用工賠償爭議解決方案，將由南韓政府轄下基金會進行第三方代償，而非相關日企直接賠償，引起部分受害者反彈，要求韓國政府撤回這項方案。

日韓之間的「徵用工爭議」源於二戰期間，日本當時曾大量徵用朝鮮人作為奴工、強迫勞動，南韓戰後要求日本政府，應該為高達百萬名的「徵用工」作出賠償。徵用工不僅要面對高危險的工作環境，舉凡礦坑、軍工廠、建築土木工廠等，每日工時還長達12-17小時，且無休假日，徵召的對象遍及小學生、女性等人。儘管1965年日韓簽署請求權協定，成為兩國友好關係的基礎，可是雙方詮釋上的差異，也導致了如今的賠償爭議。

2018年，南韓大法院判決15名徵用工勝訴，要求日本新日鐵住金鋼鐵公司（現為日本製鐵公司）與三菱重工公司，應賠償韓籍徵用工企業，但日企拒絕賠償至今。而後雙方開啟了貿易戰，2019年，日本經濟產業省宣稱基於「安全保障的理由」，宣布對南韓實施嚴格的半導體出口限制。南韓政府則是將284家日本企業列為戰犯企業，社會也出現抵制日貨運動。兩國長期的糾葛，成了南韓半導體產業自立自強的轉機！

日韓睽違多年，即將舉行雙方領袖會談，多年宿怨如何能解？一起收聽，來自中央社駐首爾特派的記者-廖禹揚怎麼說！

後製團隊：中央社影音中心

剪輯：蔡明珊｜文字：鄭惠文

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