更多編輯台推薦新聞：
OpenAI再推語言模型GPT-4 學術表現更勝ChatGPT但仍存隱憂
科技

OpenAI再推語言模型GPT-4 學術表現更勝ChatGPT但仍存隱憂

「台版彈簧刀」無人機亮相 學者：削弱共艦登陸能力
政治

「台版彈簧刀」無人機亮相 學者：削弱共艦登陸能力

媽的多重宇宙橫掃奧斯卡 幕後推手：這部片是獻給台灣父母的情歌
娛樂

媽的多重宇宙橫掃奧斯卡 幕後推手：這部片是獻給台灣父母的情歌

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 文化
中央社好POD
新聞專題
中央社好POD2/271
首頁 / 文化

【特派談新事S2E63】二戰後的恩怨情仇 日韓間的徵用工爭議再掀風波

2023/3/15 17:56（3/15 18:05 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
韓國總統尹錫悅（右）將與日本首相岸田文雄（左）會談。（共同社）
韓國總統尹錫悅（右）將與日本首相岸田文雄（左）會談。（共同社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

主持人：周永捷／中央社國際暨兩岸新聞中心國際組組長
與談人：廖禹揚／中央社駐首爾特派員

主題：日韓歷史宿怨難解 二戰徵用工賠償方案解套了嗎？

上週南韓政府通過徵用工賠償爭議解決方案，將由南韓政府轄下基金會進行第三方代償，而非相關日企直接賠償，引起部分受害者反彈，要求韓國政府撤回這項方案。

日韓之間的「徵用工爭議」源於二戰期間，日本當時曾大量徵用朝鮮人作為奴工、強迫勞動，南韓戰後要求日本政府，應該為高達百萬名的「徵用工」作出賠償。徵用工不僅要面對高危險的工作環境，舉凡礦坑、軍工廠、建築土木工廠等，每日工時還長達12-17小時，且無休假日，徵召的對象遍及小學生、女性等人。儘管1965年日韓簽署請求權協定，成為兩國友好關係的基礎，可是雙方詮釋上的差異，也導致了如今的賠償爭議。

2018年，南韓大法院判決15名徵用工勝訴，要求日本新日鐵住金鋼鐵公司（現為日本製鐵公司）與三菱重工公司，應賠償韓籍徵用工企業，但日企拒絕賠償至今。而後雙方開啟了貿易戰，2019年，日本經濟產業省宣稱基於「安全保障的理由」，宣布對南韓實施嚴格的半導體出口限制。南韓政府則是將284家日本企業列為戰犯企業，社會也出現抵制日貨運動。兩國長期的糾葛，成了南韓半導體產業自立自強的轉機！

日韓睽違多年，即將舉行雙方領袖會談，多年宿怨如何能解？一起收聽，來自中央社駐首爾特派的記者-廖禹揚怎麼說！

後製團隊：中央社影音中心
剪輯：蔡明珊｜文字：鄭惠文

立即收聽：
▶【Firstory
▶【Apple Podcast
▶【KKBOX
▶【Spotify
▶【Google

▶更多【中央社好POD】精彩內容

▶相關報導之一：https://reurl.cc/9V7k5a
▶相關報導之二：https://reurl.cc/ZX9kjp
▶相關報導之三：https://reurl.cc/4Qjz4j
▶相關報導之四：https://reurl.cc/9V7kOa

▶「特派談新事」圈粉／周永捷：instagram.com/plo1223/
▶意見信箱：cnaonpodcast@gmail.com

延伸閱讀
【特派談新事S2E62】全美關注南卡律師命案判決出爐！關鍵證據浮上檯面【特派談新事S2E61】佐科威將卸任 布局政治王朝【特派談新事S2E60】俄烏戰爭一週年 俄羅斯烏克蘭新動向【特派談新事S2E59】不要熊貓！駐守在布拉格動物園的呆萌外交官【特派談新事S2E58】探墓2人組vs.百座華人墓碑的秘密
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
【特派談新事S2E62】全美關注南卡律師命案判決出爐！關鍵證據浮上檯面