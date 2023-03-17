【空中小客廳S2E37】講台語那ㄟ俗 「蔡安理式」的天文學

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天文學家蔡安理（左）日前應邀錄製中央社Podcast「空中小客廳」，與主持人張若瑤分享她如何以「用台語講天文學」的方式，反擊「台語很俗」的論調。中央社記者王騰毅攝 112年3月17日

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主持人：張若瑤

與談人：蔡安理／中央大學天文所博士後研究員、台師大地科系兼任助理教授、獲教育部頒發2023年「推廣本土語言傑出貢獻獎-個人獎」

主題：星空中聽見「自己」的聲音

自從小學獲得「愛用國語」獎狀後，蔡安理直到高中說話都努力維持「字正腔圓」，某天父親終於忍不住提醒，「台灣人要會說台語」，她才驚覺竟已不太能用母語和阿媽聊天，「現在開始，我要在家講台語」。那是蔡安理第一次試著找回「自己」的聲音。

重拾一種曾經不被允許使用的語言，在外沒有能對話的人，這中間又隔了好多年，蔡安理才在拿到碩士學位後，第一次找老師學台語，「那時候我不知道有羅馬拼音」，所以她後來自學了一段時間的「教會羅馬字（白話文）」；大概又隔了幾年，她從波蘭做完博士後研究計畫歸台，為了能用台語翻譯出天文學詞彙而再度拜師，並考到「閩南語語言能力認證C2專業級（最高級）」證照。

2020年底，她每天翻譯1篇NASA旗下「每日一天文圖」網站（APOD）的文章，並在臉書開設「逐工一幅天文圖」粉專，找了噴火器樂團主唱林進錕開PODCAST，用台語唸內文給大家聽。這樣的熱情與執著，不只在去年吸引來台灣師範大學地科系助理教授李悅寧，三度邀請她「用台語講天文學」，還在今年2月獲教育部頒發「本土語言傑出貢獻獎」個人獎。

刺激蔡安理從學好自己母語，到希望證明「台語不低俗」的刻板印象，竟是因為她在捷運站聽到小朋友的一個問題，那天到底發生了什麼事？「彙音寶鑑」的8個聲調「滾滾滾滾滾滾滾滾」怎麼唸？它又與教育部的系統有何不同？除了聽與說外，寫文章時，該用「漢字」還是「羅馬字」？

「我希望台語能被正常使用。」聽蔡安理怎麼說。

後製團隊：中央社影音中心

聲音剪輯：陳信源 ｜影片剪輯：王昱文 ｜文字：張若瑤

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