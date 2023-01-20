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【空中小客廳S2E33】遲緩兒不是零分孩子 沈雅琪如何變神老師

2023/1/20 17:05（1/20 17:23 更新）
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基隆長樂國小老師沈雅琪（左）應邀錄製中央社Podcast「空中小客廳」，與主持人張若瑤分享，在被師院好友排擠與前校長討厭她的狀況下，如何跳出困境成為「神老師」。中央社記者張皓安攝　112年1月20日
基隆長樂國小老師沈雅琪（左）應邀錄製中央社Podcast「空中小客廳」，與主持人張若瑤分享，在被師院好友排擠與前校長討厭她的狀況下，如何跳出困境成為「神老師」。中央社記者張皓安攝　112年1月20日
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主持人：張若瑤
與談人：沈雅琪／基隆長樂國小老師、經營臉書「神老師&神媽咪」

主題：愛是一切磨難的解答

從1998年任教至今邁入第25年，當國小老師的前10年，沈雅琪的好勝展現在各類來自官方的「評鑑」上，獲「優等」或者「特優」是常態，她的未來按表操課應該從組長、主任、校長，一路往上攀升，就算婚後有2個兒子，這個目標始終堅定，直到一位「慢飛天使」——小女兒——2008年降臨到她的生命中。

沈雅琪的另一個身分，是「特殊兒媽媽」，小女兒在4個月大的時候被發現全面性遲緩、全身肌肉張力不足，於是她變身為「鋼鐵媽咪」，陪伴孩子從10個月大開始做早療與復健，但最苦的不是讓小女兒學會說話寫字，而是來自好友和同僚的不諒解與排擠。

從有升遷前景的「特優老師」，成為「特殊兒媽媽」，最難接受轉變的不是家人，反而是她念花蓮師範學院、同為老師的朋友群，「好像我生了這樣的小孩後，前面的努力都不算數，我就是一個沒有發語權的特殊孩媽媽」。當沈雅琪在臉書看到好姊妹們出遊合照，卻獨缺她的身影，才驚覺自己默默被這個團體判出局，「大家都好開心，可是我不在裡面……臉書我全刪除好友，統統不要了」。

「沒有妳們，我也活得下來。」然而，命運對沈雅琪的捉弄還不只這一樁。

小女兒可以走路跑跳，可以好好講話，上學沒問題了吧？「沒想到，就在我的眼皮底下，長樂國小裡，她被剝奪受教權3個月。」原來，體育老師竟讓小女兒坐了3個月冷板凳，沈雅琪陷入重度憂鬱的情緒，「教室裡面沒人的時候，我就開始哭，眼淚不自覺一直流，很想從樓上跳下去」。

2015年她以「神老師＆神媽咪」粉絲團，做為「夢想改道的第一步」，為特殊而與弱勢生全台跑透透演講，卻在2020年9月被檢舉接業配，2021年考績首次拿乙等，「前校長非常討厭我，認為老師乖乖在教室教書就好」，他甚至在朝會上面公開指出：「為組織努力，不要像網紅老師。」

這些鋪天蓋地、來自身邊最常接觸的人的「霸凌」，沈雅琪是如何克服？

｜本集節目特別感謝女賽車手沈慧蘭（殺手蘭）接受電訪｜

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‧後製團隊：中央社影音中心
‧剪輯：黃信源｜‧文字：張若瑤

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