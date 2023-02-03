【空中小客廳S2E34-1】為台灣建資訊產業 科技人林宜敬的未盡之夢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

艾爾科技（MyET）創辦人林宜敬（左）日前應邀錄製中央社Podcast「空中小客廳」，與主持人張若瑤（右）分享，台灣人對於硬體業發達能帶動軟體業蓬勃的觀念，是錯誤的迷思。中央社記者裴禛攝 112年2月3日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

主持人：張若瑤

與談人：林宜敬／艾爾科技（MyET）創辦人，著有《流寇與創新者》

主題：「武青」的人生演算法

出身台灣傳統仕紳家族的林宜敬，一直都有個太空夢，阿姆斯壯登陸月球的1969年，4歲的他與姊姊在南投竹山鎮曬穀場上，模擬著自己的人生漫步——成為科學家——那是科技開始改變人類的起點。

還未解嚴的1983年，成為台大學生的林宜敬，在民主化浪潮的影響下，經歷的是比「野百合學運」更早幾年的「自由之愛運動」。1986年，他幫忙同班同學許傳盛與羅葉，在校門口發送林佳龍與吳介民等人所創辦的地下刊物《自由之愛》，卻被教官逮到，當時他是如何逃脫的？

那是一個蠢蠢欲動的年代，離真正的自由還有一步之遙，學生在校園群聚聽演講會被特務偷拍，那一年剛好也是國大代表增額選舉的時刻，台大心理系的教授蔡式淵於龍山寺開講，林宜敬在附近發傳單、拍照做紀錄，怎麼會差點被在地人圍毆了？

與「野百合」擦身，卻成為台灣最一批出國攻讀電機、資訊相關科系的博士生，沒有留在美國知名公司領3倍薪水，卻回台灣貢獻所長，那是因為……。

後製團隊：中央社影音中心

剪輯：王昱文 ｜文字：張若瑤

立即收聽：

▶【Firstory】

▶【Apple Podcast】

▶【KKBOX】

▶【Spotify】

▶【Google】

▶更多【中央社好POD】精彩內容

▶專訪新聞：https://reurl.cc/91MxYX

▶聽完上集別錯過下集：https://reurl.cc/ymzdrl

▶上集節目全影片：https://youtu.be/PhHwoQBLeTc

▶下集節目全影片：https://youtu.be/-snLQLgznt0

▶「空中小客廳」IG圈粉：instagram.com/yauyau531/

▶「空中小客廳」FB圈粉：facebook.com/yauyauroom

▶意見信箱：cnaonpodcast@gmail.com