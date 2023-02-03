【空中小客廳S2E34-2】林宜敬談科技產業鏈：硬體與軟體無法共好
2023/2/3 18:47（2/3 18:49 更新）
艾爾科技（MyET）創辦人林宜敬錄製中央社Podcast「空中小客廳」時分享，參與「自由之愛學運」的過程，被誤認為是特務差點遭圍毆。中央社記者裴禛攝 112年2月3日
主持人：張若瑤
與談人：林宜敬／艾爾科技（MyET）創辦人，著有《流寇與創新者》
主題：「武青」的人生演算法
創業後的林宜敬，成為大時代的台商，有10年的事業重心擺在中國，累積了不少關於這個奇幻國度的冒險故事。好比廣東的代理商，以「出現盜版」為由，向母公司索取「正版證明」，哪知竟是做賊的喊捉賊。而陝西新舊代理商與公證人圖書館長，全部串通好指認林宜敬是「冒牌貨」……。
台商分三種，林宜敬與代理商們之間的關係，應該算哪類？
台灣人一直有個迷思，硬體業發達能帶動軟體業蓬勃，然而實際真相是「人才」與「資源」無法共用，因為……。半導體真的能救經濟嗎？台積電這隻神獸只要挪動身軀，產業界就開始玩起「大風吹」，到日美設廠究竟是未來的希望還是噩夢？
外國的月亮真的比較大嗎？哈韓哈日哈美哈歐，潮流起落無常，台灣有機會成為「全球華語文化中心」嗎？
後製團隊：中央社影音中心
剪輯：王昱文 ｜文字：張若瑤
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