【文化普拉斯S2E32】聽見打擊樂的故事力 吳思珊從木蘭說起

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朱宗慶打擊樂團團長吳思珊（左）從小不太會表達自己，她與主持人邱祖胤（右）分享，拜朱宗慶為師後，如何藉由音樂喜歡人群。中央社記者張新偉攝 112年2月6日

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主持人：邱祖胤／中央社主任記者

與談人：吳思珊／朱宗慶打擊樂團團長、北藝大音樂系主任

主題：改變一生的相遇

從沒想過會走音樂這條路的吳思珊，與哥哥一起到母親同事的琴行學彈鋼琴，因老師的推薦進入合唱團，雖然曾為升學短暫離開，但她與音樂的緣分，卻是在母親又碰到那位老師而真正開展——她轉介吳思珊拜朱宗慶為師。

從小不太會表達自己的吳思珊，曾經與朱宗慶都以搖頭、點頭互動，她經歷了什麼才開始喜歡人群？大學二年級才真正踏進表演場域，吳思珊卻有1整年時間都在檢場、搬東西與備譜，能上台竟是因為……。

去年聖誕節的夜晚，朱團在八里的倉庫付諸一炬，「這是上天給我們的提醒，演出完再回來思考，如何珍惜現有、統合資源」。從2010年亮相的《木蘭》，經過10年打磨，2023年2月9日將重啟2022年升級版《木蘭》，「台灣是全世界打擊樂的發動引擎，朱團會努力往前走」。

後製團隊：中央社影音中心

剪輯：王昱文 |文字：張若瑤

開場音樂演奏：邱景珩

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