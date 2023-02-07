【特派談新事S2E57｜加碼版】土耳其強震30小時 斷水斷電斷路的雷伊漢勒市

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土耳其台灣中心執行長裘振宇接受中央社Podcast「特派談新事」訪問，與主持人周永捷分享，位於土耳其南部哈泰省的雷伊漢勒市的台灣中心附近，6日因強震而倒塌的飯店，市民等待超過30小時，仍未見任何救難隊到現場搜救。2023年2月7日 台灣中心執行長裘振宇提供

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主持人：周永捷／中央社國際暨兩岸新聞中心國際組組長

與談人：裘振宇／台灣雷伊漢勒世界公民中心執行長

主題：物資與人進不來

6日凌晨，土耳其南部接壤敘利亞地區的加濟安泰普省（Gaziantep）附近，發生2次芮氏規模7.8與7.5的強震與多次餘震，往南距離震央不到200公里、更靠近敘利亞邊境的雷伊漢勒市（Reyhanli），此前飽受敘利亞內戰摧殘，不只老建築如豆腐渣碎裂，民生基礎建設也不堪一震，除了斷電斷水外也沒暖氣，聯外道路更是因受軍隊管控，物資進不來，人也出不去。

在鄰近飯店倒塌後逾30小時，市民等不到任何救難隊伍，市長與行政區長也不見蹤影，以軍用混凝土牆為基底建設的「台灣中心」，瞬間成了市民的避風港。

後製團隊：中央社影音中心

剪輯：黃信源 | 文字：張若瑤

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