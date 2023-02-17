【空中小客廳S2E35】號外！！出國採訪不是夢？！

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主持人：吳昇鴻

與談人：張璦、小肯尼

主題：「我是海外特派員」的採訪趣事

「我是海外特派員」第六屆正式開跑！

校園百場巡迴，號召新鮮的肝，熱血加入！

深入當地採訪，究竟有多少趣事？

有人從此不敢吃牛，卻有人從此愛上榴槤

劍拔弩張的南海，除了美麗的珊瑚礁，您還觀察到什麼呢？

快來聽這一集的空中小客廳尋找答案

順便手刀報名這場一年一度的選拔盛事吧！

後製團隊：中央社影音中心

剪輯：蔡明珊 ｜文字：鄭惠文

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