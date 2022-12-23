【空中小客廳S2E31-1｜我們的魔幻時代】吳介民談中國：永在收放間調節 統戰是不變法寶

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中研院社會所研究員吳介民（左）鑽研中國政治經濟30年，見證兩岸商業關係從你儂我儂、同床異夢演變為水深火熱，他應邀錄製中央社Podcast「空中小客廳」，與主持人張若瑤分享，「招商引資統戰的一種手法，現在只是戰術改變」。中央社記者張智彥攝 111年12月23日

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■「我們的魔幻時代」系列專題十：（銳實力篇／半隱形的手術刀）

主持人：張若瑤

與談人：吳介民／中研院社會所研究員、台灣守護民主平台協會成員

主題：「Money Talks」的詭計與變形

鑽研中國政治經濟30年，吳介民從台商的際遇，見證底層社會自無法治的亂中有序，長成有系統性的打貪反腐，而兩岸商業關係也從你儂我儂、同床異夢演變為水深火熱，「統戰是共產黨的法寶，招商引資屬於一種，現在只是戰術改變」。

在台灣經濟起飛的1970年代，政治仍處在戒嚴狀態，「自由中國」的象徵是「中華民國」，敵人則是占據「大陸」的「共匪集團」。那時，「虛構的大中國」對吳介民而是遙遠且陌生的。

傳統產業在1980年代承受新台幣升值與各類成本飆漲的推力，朝向兩股拉力「往中國（西進）」、「往東南亞（南進）」外移，隨著鄧小平提出「改革開放」的浪潮，民間企業發展迅速，台商大量在廣東落腳。那時，吳介民的目光放在「國內改革」，擊潰統治菁英的論述與「真正的中國」無關。

台商「西進」已成不可逆趨勢的1990年代，中國海關設立「台胞專用道」，台商貼紅紙徵人「要100給500」，村幹部捧著菸酒來攏絡「好朋友」，地方官員在飯局直白提醒該打點「書記換人」，最美好的「兩岸一家親」承平期揭幕。那時，吳介民先從人在美國的做研究劉鶴（現為中國國務院副裡）口中得知，「中國商業文化是灰色地帶」，直到他搭乘東莞虎門港口亂中有序的「摩D」，才漸漸看懂了「一收就死，一放就亂」的真實景象。

兩岸關係在1994年發生千島湖的「車匪路霸」事件有了裂痕，直到2001年中國「入世（加入WTO）」經濟崛起，慢慢成為全球公認的「世界工廠」，於是供應鏈移動過程中與台商「同床異夢」的合作關係，在2010年白熱化。直到習近平上台徹底改變了遊戲規則。

後製團隊：中央社影音中心

剪輯：鄭惠文、王昱文 ｜文字：張若瑤

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〔什麼是「我們的魔幻時代」系列專題？〕

科技、疫病與強權跋扈的時代，新型態戰爭與變種病毒夾擊，民粹與民族主義趁浪而來，舊價值逐漸崩毀，新秩序仍未成形，「常規」世界動盪且混亂，謊言、假象與偏見的重重迷霧疊加，如何掙脫陰魂不散的烏托邦幽靈，是我們這個世代的課題。「空中小客廳」自3月起，1個月推出1集「我們的魔幻世代」系列專題，就不同的社會現況與世界趨勢，藉不同專家學者的視角，映照出虛實之間的本相。

‧3月，聽鑽研民族主義的中研院老師吳叡人說「民主篇／香港人的出埃及記之一（https://reurl.cc/e3Z64M）、之二（https://reurl.cc/rQGb6r）」。

‧4月，聽醫療人類學專家、中研院老師劉紹華說「疫病篇／公共的善如何永續（https://reurl.cc/55k5GG）」。

‧5月，聽擅長關係的諮商心理師瑪那熊說「關係篇／世紀之疫下的數位愛情（https://reurl.cc/b2ykrl）」。

‧6月，聽小兒科界的KOL黃瑽寧說「衛教篇／醫療新聞的媒體識讀之一（https://reurl.cc/q53ORE）、之二（https://reurl.cc/j1OkAZ）」。

‧7月，聽來自旅遊世家的黃信川說「觀旅篇／『慢』是未來生活價值之一（https://reurl.cc/7DavX5）、之二（https://reurl.cc/j1AK0L）」。

‧8月，聽從開創PTT到AI Lab的杜奕瑾說「AI篇／創新體驗靠『人文素養』（https://reurl.cc/nO1rne）」。

‧9月，聽走入俄烏戰爭現場的劉致昕說「現代戰爭篇／烏克蘭的選擇與準備（https://reurl.cc/ERYlq0）」。

‧10月，聽砸30億元打認知戰的曹興誠說「兩岸篇／統獨與避戰（https://reurl.cc/Ydle2a）」。

‧11月，聽研究大眾文化的李明璁說「雜訊篇／斷開數位焦慮之一（https://reurl.cc/vm6K0N）、之二（https://reurl.cc/ROWyYz）」。

‧12月，聽研究中國政治經濟的吳介民說「銳實力篇／半隱形的手術刀之一（https://reurl.cc/YdRn0X）、之二（https://reurl.cc/X5N95D）」。

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