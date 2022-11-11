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【空中小客廳S2E28】羅文嘉看選舉：你現在厭惡的 是台灣兩代人犧牲換來的

2022/11/11 21:29
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水牛書店社長羅文嘉（左）認為「台灣必須有民主的選舉體制」，他錄製中央社Podcast「空中小客廳」與主持人張若瑤（右）分享，現今民眾有點厭惡的選舉，是花了台灣兩代人犧牲換來的。中央社記者蘇聖斌攝 111年11月11日
水牛書店社長羅文嘉（左）認為「台灣必須有民主的選舉體制」，他錄製中央社Podcast「空中小客廳」與主持人張若瑤（右）分享，現今民眾有點厭惡的選舉，是花了台灣兩代人犧牲換來的。中央社記者蘇聖斌攝 111年11月11日
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主持人：張若瑤
與談人：羅文嘉／水牛書店社長、民進黨前秘書長

主題：人生不只一場壯遊

在反共抗俄的大時代氛圍下，羅文嘉直到唸師大附中時，才體驗到微小的「自由」——參與學生社團。他第一個選擇加入的竟是「三民主義研究社」，還不小心進「國樂社」拉了一學期的南胡，這是怎麼一回事？

身為五年級生，羅文嘉從小閱讀的書籍默默在生命中埋下「救國」的豪情種子，促使他將未來軌跡往「政治」鋪設。考上台大的1985年，羅文嘉依然會跳出來為「萬年國會」辯護，還認定1979年參與美麗島事件的人是「一群暴徒」，受黨國教育影響甚深的他，如何啟蒙民主思想？

升大二後，羅文嘉有如歷劫歸來，認知徹底被顛覆，青春之焰在胸口沸騰，他與政治系同班同學討論出「用炸彈爆破體制」的想法，雖然未付諸實現，但羅文嘉開始走上街頭，1988年他成為台大第一屆學生會會長，隔年因替「蔣介石戴高帽」事件差點遭退學，讓父親感嘆地說出：「真希望你快點離開是非地。」本該出國留學的他，為何走進立法院？

「我當時心中有一個夢，台灣必須有民主選舉體制。」現在民眾每天習以為常，甚至可能厭惡反感的「選舉」，在羅文嘉從政的30年前卻是奢求，「這個過程是花了台灣兩代人的努力和犧牲，才換取到的。」

第一個夢想「民主選舉體制」在1996年總統大選實踐，而第二個心願「政黨輪替」則在2000年來得太突然，「我那天沒站上勝選舞台」。羅文嘉當下以為，此刻應是美麗的句點了。可是人生峰迴路轉，30年晃眼即逝，這期間他又經歷了哪幾場壯遊？

「水牛書店」是羅文嘉構築10年未完成的篇章，而「守住民主制度」與「保護台灣文明」則成為他眼中，五年級生的世代責任，昔日第一線戰將，今朝將以什麼形式為台灣而戰？

後製團隊：中央社影音中心
剪輯：王昱文 ｜文字：張若瑤

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水牛書店社長羅文嘉（左）從政4年後，即見證人生第二夢想「政黨輪替」實踐，他錄製中央社Podcast「空中小客廳」與主持人張若瑤（右）分享，自己一度以為政治工作已畫上美麗句點。中央社記者蘇聖斌攝 111年11月11日
水牛書店社長羅文嘉（左）從政4年後，即見證人生第二夢想「政黨輪替」實踐，他錄製中央社Podcast「空中小客廳」與主持人張若瑤（右）分享，自己一度以為政治工作已畫上美麗句點。中央社記者蘇聖斌攝 111年11月11日
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