更多編輯台推薦新聞：
會放颱風假嗎？多大風雨可能停班課QA一次看
生活

會放颱風假嗎？多大風雨可能停班課QA一次看

iPhone 14 Pro傳剪瀏海改「長藥丸」造型 大螢幕平價款叫Plus
科技

iPhone 14 Pro傳剪瀏海改「長藥丸」造型 大螢幕平價款叫Plus

美國知名記者深入台灣 揭民眾心聲無懼中國文攻武嚇
政治

美國知名記者深入台灣 揭民眾心聲無懼中國文攻武嚇

中央社新書「記者在現場」 揮灑理性客觀外的熱血
文化

中央社新書「記者在現場」 揮灑理性客觀外的熱血

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 文化
中央社好POD
新聞專題
中央社好POD
首頁 / 文化

【空中小客廳S2E23】小廚神朱如茵：我想探索世界 喜歡藝術不排斥當記者

2022/9/2 17:53（9/2 17:54 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台裔小廚神朱如茵（左）錄製中央社Podcast「空中小客廳」，與主持人張若瑤（中）、搭檔主持人鄭惠文（右），以邊吃邊聊的輕鬆形式，討論對料理的信念。中央社記者謝佳璋攝 111年9月2日。
台裔小廚神朱如茵（左）錄製中央社Podcast「空中小客廳」，與主持人張若瑤（中）、搭檔主持人鄭惠文（右），以邊吃邊聊的輕鬆形式，討論對料理的信念。中央社記者謝佳璋攝 111年9月2日。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

主持人：張若瑤、鄭惠文
與談人：朱如茵／「小小頂級廚師美國版」的第8季冠軍

主題：從廚房到畫室 一個女孩的逐夢路

在「小小頂級廚師美國版」第8季中，才10歲的朱如茵（Liya Chu），現在已經是亭亭玉立的14歲少女，她還喜歡做菜、吃美食嗎？會不會因為愛美而節食呢？爸媽開餐廳，但兩人之間，誰才是教Liya動刀動鍋的人，誰又是天天掌廚煮晚餐的人？

比賽期間，Liya和媽媽在洛杉磯待9週，除了攝影棚，還去哪些地方？而螢光幕後的生活，Liya與其他參賽者之間的互動是……？她怎麼排遣沒錄影的等待時間？

疫情改變世界運作方式，Liya待在家都做些什麼？「我的夢想」這一題，她的答案填了哪些行業呢？如果有大人版的「頂級廚師」，Liya還願意參加嗎？

後製團隊：中央社影音中心
剪輯：鄭惠文 ｜文字：張若瑤

立即收聽：
▶【Firstory
▶【Apple Podcast
▶【KKBOX
▶【Spotify
▶【Google

▶更多【中央社好POD】精彩內容

▶專訪新聞：https://reurl.cc/MN6olm
▶節目全影片：https://youtu.be/lhyAJzHdrxI

▶「空中小客廳」IG圈粉：instagram.com/yauyau531/
▶「空中小客廳」FB圈粉：facebook.com/yauyauroom
▶意見信箱：cnaonpodcast@gmail.com

延伸閱讀
【空中小客廳S2E22】北藝董事長劉若瑀：疫情讓表演藝術失去當下碰撞 我必須培養傳承者【空中小客廳S2E21】國片推手王師：講好台灣人的故事 自我身分認同很關鍵【空中小客廳S2E20｜我們的魔幻時代】AI Lab杜奕瑾：數位經濟有fU重要 社群是網路霸權一角【空中小客廳S2E19】音樂人朱約信：政治與選舉不再危險 是台灣邁入正常化國家第一步【空中小客廳S2E18-1】心理師周慕姿：媽媽雖然怕我不夠努力 但她從不否定我
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀