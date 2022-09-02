【空中小客廳S2E23】小廚神朱如茵：我想探索世界 喜歡藝術不排斥當記者

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台裔小廚神朱如茵（左）錄製中央社Podcast「空中小客廳」，與主持人張若瑤（中）、搭檔主持人鄭惠文（右），以邊吃邊聊的輕鬆形式，討論對料理的信念。中央社記者謝佳璋攝 111年9月2日。

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主持人：張若瑤、鄭惠文

與談人：朱如茵／「小小頂級廚師美國版」的第8季冠軍

主題：從廚房到畫室 一個女孩的逐夢路

在「小小頂級廚師美國版」第8季中，才10歲的朱如茵（Liya Chu），現在已經是亭亭玉立的14歲少女，她還喜歡做菜、吃美食嗎？會不會因為愛美而節食呢？爸媽開餐廳，但兩人之間，誰才是教Liya動刀動鍋的人，誰又是天天掌廚煮晚餐的人？

比賽期間，Liya和媽媽在洛杉磯待9週，除了攝影棚，還去哪些地方？而螢光幕後的生活，Liya與其他參賽者之間的互動是……？她怎麼排遣沒錄影的等待時間？

疫情改變世界運作方式，Liya待在家都做些什麼？「我的夢想」這一題，她的答案填了哪些行業呢？如果有大人版的「頂級廚師」，Liya還願意參加嗎？

後製團隊：中央社影音中心

剪輯：鄭惠文 ｜文字：張若瑤

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