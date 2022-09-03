【劉克襄的小站之旅｜搭火車回台灣E06】南迴線 星光下與黃昏裡的女孩

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

作家劉克襄的PODCAST節目「搭火車回台灣」，第6集提到在南迴線，他分別在知本站與太麻里，遇上兩個女孩，體驗冷暖交織的兩個故事。中央社記者陳薇雯攝 111年9月3日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

主持人：劉克襄／中央社董事長、詩人、自然觀察作家

主題：浪漫與失落——世界的兩種起點

解憂的藍皮列車緩緩往返枋寮站與台東站間，行經橋梁、穿越山洞、瞭望峰海，在不同時空背景下，記錄他與兩個女孩的偶遇。

在湧出溫泉的知本站，有一位喜歡抬頭望向星空的少女「小七」，遼闊的中央山脈總能指引她回家的路。族人憧憬的夢想城「台北」有如吞噬快樂的叢林，哥哥姊姊們帶著希望前往，懷抱悲傷逃離，小七一輩子都不想朝著那個方向走去。

但一場聯考，還是迫使她踏出故鄉，繞過台北到斜對角的桃園念書，在小七揮別父母親的月台上，幾句母語廣播，短暫填滿兩方心口上的空缺——此刻的轉身是為了重逢。

在陽光已西斜的太麻里，被仿毛皮豹紋包裹著的排灣少女，狠狠將行李甩進車廂，與她比鄰而坐的包袱裡，藏著茫然不清的未來，從金崙到大武，忽明忽暗的幽微燈火，映照出疊放在整齊衣物上、一張又一張手寫的履歷表，在她的凝望中彷彿生出一聲嘆息，那是孤女的願望。

列車抵達枋寮前，她用假睫毛與濃妝抹去生澀的氣息，冷漠地拒絕了旅途中與陌生人接觸的可能性——此刻的擦身竟成了永別。

後製團隊：中央社影音中心

外景拍攝：張智彥

剪輯：王昱文｜照片：陳薇雯｜文字：張若瑤

立即收聽：

▶【Firstory】

▶【Apple Podcast】

▶【KKBOX】

▶【Spotify】

▶【Google】

▶更多【中央社好POD】精彩內容

▶網友都在討論什麼：https://reurl.cc/gMeAQ4

▶節目影片：https://youtu.be/cR6GB9e3UaU

▶「搭火車回台灣」劉克襄圈粉：https://www.facebook.com/avian007

▶意見信箱：cnaonpodcast@gmail.com