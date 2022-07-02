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【劉克襄的小站之旅｜搭火車回台灣E04】集集線 流浪畫家、領角鴞與百年老樹

2022/7/2 12:09（7/2 12:20 更新）
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作家劉克襄的PODCAST節目「搭火車回台灣」，第4集提到在集集線，沿著軌道上的小站旅行，在二水有位推四輪車賣「溏心蛋」的阿嬤。中央社記者黃大維攝 111年7月2日
作家劉克襄的PODCAST節目「搭火車回台灣」，第4集提到在集集線，沿著軌道上的小站旅行，在二水有位推四輪車賣「溏心蛋」的阿嬤。中央社記者黃大維攝 111年7月2日
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主題：原汁原味的日式風情

「集集線」，一條恍若與舊日時光連結的軌道，在山水之間環繞，穿越7個獨具風情的小站，從彰化最南的二水出發，途經源泉、濁水、龍泉、集集、水里，最終抵達車埕。

行腳到「二水」，除了欣賞文藝復興式的站體建築，還可沿著文光路至二水老街，有位推著四輪車的阿嬤，會在早上賣溏心蛋和滷豆干，下午賣「搓籤」篩出的米苔目。

經過無人小站「源泉」，有雅興的可去參觀林先生廟與八堡圳；而「濁水」與「龍泉」附近，則有作為旅遊徒步點的「淺山山區」。

「集集」的炸香蕉皮與阿嬤臭豆腐是熱點，但斜角那家無名麵攤，以木製桌椅、廚具搭建的復古風格，更令人著迷。再深入點，大眾廟裡，記載著一位流浪的中年畫家、一對領角鴞與百年老樟樹結緣的故事。

如玉門關關口的「水里」，第一個十字路口左邊的客運站，午後竟換臉成「小吃攤」。最後通過長長的山洞，終於到「車埕 」，別忘了探尋木材工廠中，歲月遺留的痕跡。

後製團隊：中央社影音中心
外景拍攝：洪凰鈞
剪輯：洪凰鈞｜照片：黃大維｜文字：張若瑤

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