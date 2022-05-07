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【劉克襄的小站之旅｜搭火車回台灣E02】縱貫南線 賣掃帚的人

2022/5/7 12:40（5/7 12:48 更新）
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作家劉克襄的PODCAST節目「搭火車回台灣」，第2集提到縱貫南線上帶掃帚的人。中央社記者張智彥攝 111年5月7日
作家劉克襄的PODCAST節目「搭火車回台灣」，第2集提到縱貫南線上帶掃帚的人。中央社記者張智彥攝 111年5月7日
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主持人：劉克襄／中央社董事長、詩人、自然觀察作家

主題：別讓地方傳統文化消逝

搭車前15分鐘的1則LINE訊息，為劉克襄捎來1張挑扁擔阿公的照片，從田中來的他，正往豐原去，兜售「山豬耳」掃帚。「山豬耳」又叫「粽葉蘆」，它其實是一種禾本科植物，花絮與長葉各有其用，哪種才是做掃帚的材料？

手工編的掃帚為何比百貨行賣得貴？這位扁擔阿公足跡遍及整條縱貫南線，劉克襄在臉書貼了他故事，竟讓上萬人點讚，900多人分享，還有400多則留言熱烈討論扁擔阿公的「賣掃帚旅行地圖」……。

除此之外，網友對於是否「MIT」產生質疑，其實透露出地方文化的傳承問題，而扁擔阿公的孫女為何不敢回家？

劉克襄在火車上與掃帚的阿公相遇，詢問他這麼早要去哪裡賣掃帚。（劉克襄提供）
劉克襄在火車上與掃帚的阿公相遇，詢問他這麼早要去哪裡賣掃帚。（劉克襄提供）

▶網友都在討論什麼：https://reurl.cc/DydYZE
▶節目全影片：https://youtu.be/b2hQKvn9HBE
▶「搭火車回台灣」劉克襄圈粉：https://www.facebook.com/avian007

後製團隊：中央社影音中心
外景拍攝：吳桓中、洪凰鈞
剪輯：吳桓中｜照片：張智彥｜文字：張若瑤

立即收聽：
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