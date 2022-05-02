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【文化普拉斯S2E05】用領導力彈出協奏曲氣勢 陳毓襄的細膩與大膽

2022/5/2 10:51（5/2 10:56 更新）
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琴房與舞台是兩個世界，對鋼琴家陳毓襄（左）而言，練琴要用細膩小火慢熬，登台卻要大膽展現雄厚基礎。中央社記者謝佳璋攝 111年5月2日
琴房與舞台是兩個世界，對鋼琴家陳毓襄（左）而言，練琴要用細膩小火慢熬，登台卻要大膽展現雄厚基礎。中央社記者謝佳璋攝 111年5月2日
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主持人：邱祖胤／中央社主任記者
與談人：陳毓襄／全球百大鋼琴家、國台交駐團藝術家

主題：音樂如何提升人類靈性

琴房與舞台是兩個世界，對鋼琴家陳毓襄而言，練琴要用細膩小火慢熬，登台卻要大膽展現雄厚基礎，不只詮釋樂曲，也將音符透過表演傳達給觀眾。然而，獨奏與協奏的境界不同，一個需內斂一個有氣勢，在收放之間，「領導力」才是協奏曲能否震攝人心的關鍵。

是你在彈鋼琴，還是鋼琴在彈你？

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後製團隊：中央社影音中心
剪輯：陳薇雯 |文字：張若瑤
開場音樂演奏：邱景珩

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