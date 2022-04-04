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【文化普拉斯S2E01】幕前幕後看做戲的人——新台劇是如何上路的

2022/4/4 11:02（4/4 11:06 更新）
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中央社「文化+雙週報」長期關注台劇幕前幕後動態，日前集結各期專題文章為「做戲的人－新台劇 在路上」一書，4月1日出版，文化＋雙週報採訪團隊上PODCAST節目「文化普拉斯」分享訪談經歷。中央社記者斐禎攝 111年4月4日
中央社「文化+雙週報」長期關注台劇幕前幕後動態，日前集結各期專題文章為「做戲的人－新台劇 在路上」一書，4月1日出版，文化＋雙週報採訪團隊上PODCAST節目「文化普拉斯」分享訪談經歷。中央社記者斐禎攝 111年4月4日
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主持人：邱祖胤／中央社主任記者
與談人：汪宜儒、王寶兒、葉冠吟、王心妤、鄭景雯／文化＋雙週報採訪團隊

主題：你追了哪齣台劇？

「文化＋雙週報」自2018年11月起至今年初，已出刊逾100期，成為台劇蛻變後破繭重生的見證，記錄台灣影視職人的奇幻旅程，含括編劇、場景、服裝、道具、質感、特效、VR等職人行內話的綠光寶典。

近身做訪問的「文化＋雙週報」記者們，怎麼看台劇這幾年的成長與突破？諸位作者對剛播完的《華燈初上》第3季，各有什麼觀後感？

葉冠吟：疫情讓很多好演員留在台灣。
王心妤：質感師重塑30年前光華商場。
鄭景雯：台劇細水長流，情感慢慢品味。
汪宜儒：民間已經累積了很久的能量。
王寶兒：陸劇很多都是台灣人才去做的。
邱祖胤：OTT看10分鐘跳掉是劇的失敗。

後製團隊：中央社影音中心
音訊剪輯：王昱文｜文字企劃：張若瑤

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