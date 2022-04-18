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【文化普拉斯S2E03】91歲陳錫煌當YouTuber 無私親授掌中戲

2022/4/18 16:00
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國寶級布袋戲大師陳錫煌是知名掌中戲團「亦宛然」二代，他開班傳授布袋戲技巧已13年。中央社記者張新偉攝 111年4月18日
國寶級布袋戲大師陳錫煌是知名掌中戲團「亦宛然」二代，他開班傳授布袋戲技巧已13年。中央社記者張新偉攝 111年4月18日
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主持人：邱祖胤／中央社主任記者
與談人：陳錫煌／布袋戲大師、掌中戲人間國寶

主題：國寶級布袋戲大師找傳人

誕生在古蹟陳悅記祖宅（又稱「老師府」）的91歲國寶級布袋戲大師陳錫煌，是知名掌中戲團「亦宛然」二代，他開班傳授布袋戲技巧已13年，從操偶、後場音樂，到製作衣帽等細節，完全不藏私。

自製透明服裝的戲偶，陳錫煌不吝傳授神乎其技的手指功夫，除了開班，他還開始當起YouTuber，讓有興趣的朋友能在網路上先初步了解布袋戲的奧妙。

▶相關新聞：https://reurl.cc/g0LkgL
▶節目全影片：https://youtu.be/F5ZS19rt9YM

‧後製團隊：中央社影音中心
‧剪輯：吳桓中 | 文字：張若瑤
‧開場音樂演奏：邱景珩

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#文化普拉斯 #中央社好POD #陳錫煌 #布袋戲 #邱祖胤
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