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中央社好POD2/104

【文化普拉斯S1E31】從看見台灣到與世界同步——聽劉怡汝說兩廳院

2022/3/21 14:50（3/21 15:52 更新）
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國家兩廳院藝術總監劉怡汝（左）分享兩廳院設計巧思。中央社記者謝佳璋攝 111年3月21日
國家兩廳院藝術總監劉怡汝（左）分享兩廳院設計巧思。中央社記者謝佳璋攝 111年3月21日
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主持人：邱祖胤／中央社主任記者
與談人：劉怡汝／國家兩廳院藝術總監

主題：兩廳院×TIFA

35年前耗資75億元建成的兩廳院，是世界獨一無二的工藝極品，從大廳、觀眾席到舞台，每一寸都蘊含巧思，你知道廳內廳外的大理石為什麼會分黃白兩色嗎？中西合併的風格又是怎麼來的？圓山飯店竟是兩廳院的姊妹館嗎？

聽說觀眾席除了1人1機的個人空調，竟有改變音場的能力？而最讓藝術家又愛又怕的，是氣場強大的魔幻舞台，一個不小心控不好，表演者會被這空間吃掉……。

▶相關新聞：https://reurl.cc/OpNEjg
▶節目全影片：https://youtu.be/0402GOAnRT0

‧後製團隊：中央社影音中心
‧影片拍攝：洪凰鈞｜音訊剪輯：吳桓中｜文字企劃：張若瑤

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