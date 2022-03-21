【文化普拉斯S1E31】從看見台灣到與世界同步——聽劉怡汝說兩廳院

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主持人：邱祖胤／中央社主任記者

與談人：劉怡汝／國家兩廳院藝術總監

主題：兩廳院×TIFA

35年前耗資75億元建成的兩廳院，是世界獨一無二的工藝極品，從大廳、觀眾席到舞台，每一寸都蘊含巧思，你知道廳內廳外的大理石為什麼會分黃白兩色嗎？中西合併的風格又是怎麼來的？圓山飯店竟是兩廳院的姊妹館嗎？

聽說觀眾席除了1人1機的個人空調，竟有改變音場的能力？而最讓藝術家又愛又怕的，是氣場強大的魔幻舞台，一個不小心控不好，表演者會被這空間吃掉……。

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▶節目全影片：https://youtu.be/0402GOAnRT0

‧後製團隊：中央社影音中心

‧影片拍攝：洪凰鈞｜音訊剪輯：吳桓中｜文字企劃：張若瑤

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