【文化普拉斯S1E29】從土溝農村到馬祖東莒 黃鼎堯把他鄉變故鄉
2022/3/7 16:39（3/7 19:26 更新）
馬祖國際藝術島共同策展人黃鼎堯（左）暢談藝術走進生活能帶來什麼，分享如何把後壁土溝村變成美術館。中央社記者裴禛攝 110年3月7日
主持人：邱祖胤／中央社主任記者
與談人：黃鼎堯／第2屆馬祖國際藝術島共同策展人、礦山藝術季策展人、土溝農村美術館共同創辦人
主題：藝術走進生活能帶來什麼？
黃鼎堯把後壁土溝村變成美術館，是從鋪草皮和泡茶聊天開始的……，讓水牛點頭幫牠蓋房，這又是怎樣的一個奇遇？每一件聚落改造留下的作品，都訴說當年藝術與社區如何走向彼此的故事。
成為馬祖國際藝術島共同策展人，黃鼎堯開始思考，志工是否能變「關係人口」？從一個島嶼啟動的概念，也能支持另一個島嶼被看見嗎？青年在眾生喧嚷的「社區創生」時代返鄉，只要放輕鬆做好3件事，成敗反而不是最重要的。
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．後製團隊：中央社影音中心
．音訊剪輯：吳桓中｜文字企劃：張若瑤
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