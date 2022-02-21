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【文化普拉斯S1E27】音樂人鍾永豐：人生是偶然性與必然性的交織 你要Get Ready

2022/2/21 15:16（2/21 15:22 更新）
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4屆金曲獎得主鍾永豐（左）與中央社分享自己如何進入音樂世界，並說姑婆與外公的故事喚醒他體內的女性聲音。中央社 111年2月21日
4屆金曲獎得主鍾永豐（左）與中央社分享自己如何進入音樂世界，並說姑婆與外公的故事喚醒他體內的女性聲音。中央社 111年2月21日
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主持人：邱祖胤／中央社主任記者
與談人：鍾永豐／詩人、作詞人、音樂人、4屆金曲獎作詞人獎得主、《菊花如何夜行軍》作者

主題：如何讓腦筋長出Sense

4屆金曲獎得主鍾永豐，在菸農家庭成長，到城市求學的二叔與大姊帶他進入音樂世界，卻也造成他耳朵天天打架；國中時期的鍾永豐恐懼上美術課和音樂課，寫字於是便成他表達自我的唯一希望，為了找「形式」描述心中的感覺，猜猜鍾永豐選了哪本書當範本寫詩？

攝影家張照堂與博學多聞的唱片行老闆許國隆，分別在鍾永豐生命中留下了怎樣的痕跡？他與林生祥的相遇，又在一個什麼樣的時機點？姑婆與外公的故事，是如何喚醒鍾永豐體內的女性聲音？

▶相關新聞：https://reurl.cc/Y9mO3a
▶節目全影片：youtu.be/dj-LostsyBI

‧後製團隊：中央社影音中心
‧影片錄製：王昱文｜影片、音訊剪輯：吳桓中｜文字企劃：張若瑤

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