【文化普拉斯S1E22】金馬影展執行長聞天祥：電影拯救了我 我策展出發點都是「好玩」

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

金馬影展執行委員會執行長、影評人聞天祥（右）與中央社記者邱祖胤（佐）進行訪談。中央社記者張若瑤攝 111年1月10日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

主持人：邱祖胤／中央社主任記者

與談人：聞天祥／金馬影展執行委員會執行長、影評人

主題：從輔大電影社開始……

知名電影人聞天祥從策畫台北電影節，進而成為金馬影展執行長，在「電影」這塊土壤中深厚的底蘊，源自於輔大中文系……，而這得從「五月影展」開始說起。另外，業界盛傳影展人皆是「輔大幫」，這也與「五月影展」後才設立的「輔大電影社」有關。

侯孝賢的一句話，讓聞天祥一頭栽進金馬獎、推動金馬電影學院、辦奇幻影展、承辦金穗獎……，這是一個被電影拯救，因而奉獻自己一生的故事。

‧後製團隊：中央社影音中心

‧音訊剪輯：吳桓中 | 文字企劃：張若瑤

▶立即收聽：

【Firstory】

【KKBOX】

【Apple Podcast】

【Spotify】

▶更多【中央社好POD】精彩內容