【文化普拉斯S1E21】老派少女洪愛珠：走味是青春與童年不再的遺憾
2022/1/3 16:34（1/3 16:41 更新）
《老派少女購物路線》作者洪愛珠。 中央社記者張若瑤攝 111年1月3日
主持人：邱祖胤／中央社主任記者
與談人：洪愛珠／《老派少女購物路線》作者、設計人
主題：一個圍繞餐桌成長的女性故事
洪愛珠，一個在五股與蘆洲交界長大的孩子，那裡是一個遺世獨立、維持古老生活的三不管地帶，小村莊中大家彼此認識，阿姨會在庭院養雞，鄰居長輩巧手自磨自做年節糕餅，家中白色磚磁磚上鋪滿蘿蔔乾……。
這本書中關於飲食的記憶，與生活的點點滴滴，是母親與外婆給予洪愛珠的溫暖；而她遇過最有智慧的男人——外公，則是開拓了她對南洋的視野。做菜是一種魔法，也是盤旋縈繞在心底深處的念想，「東西如果走味，食材是一回事，花的時間也是一回事。」
‧後製團隊：中央社影音中心
‧音訊剪輯：陳薇雯 | 文字企劃：張若瑤
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