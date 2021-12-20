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中央社好POD2/61

【文化普拉斯S1E19】國表藝董事長朱宗慶：我的跨界演出都跟家有關 家的背後就是愛

2021/12/20 17:15（12/20 17:21 更新）
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國家表演藝術中心董事長朱宗慶。（中央社檔案照片）
國家表演藝術中心董事長朱宗慶。（中央社檔案照片）
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主持人：邱祖胤／中央社主任記者
與談人：朱宗慶／國家表演藝術中心董事長、打擊樂家

主題：讓全世界聽見台灣心跳的聲音

因為朱宗慶，「打擊樂」在台灣成為獨立樂種。一個在惡性補習時代只能放學後抽空玩樂器的小學生，他是如何成為國家樂團的打擊樂首席，而後又轉身放下一切，遠赴維也納進修？他又因為什麼樣的機緣進入教育系統？

在歐洲待2年半，對朱宗慶產生了哪3個深遠的影響？跨界音樂並非無中生有，傳統與現代各有不同的追求，單純的獨奏變成多重奏再合而為一，這過程中有無限可能，「不好聽的聲音，是製造不好聽人的問題。」打擊樂器只是媒介，真正的核心價值是……。

疫情對表演藝術團體是大災難，沒有觀眾、沒有演出、一切歸零，就算不辦活動，一個團擺在那什麼都不做，每個月的開銷仍要上千萬元，朱宗慶是如何度過「驚爆100天」？

「這是全世界的問題。」朱宗慶認為，若這是上天的訊息，就謙卑的接受，「我們不會這麼快恢復，但是我們可以活下來。」

後製團隊：中央社影音中心吳桓中、張若瑤

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