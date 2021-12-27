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【文化普拉斯S1E20】允晨總編廖志峰：因為出版 余英時永遠與大家同在

2021/12/27 15:25（12/27 22:41 更新）
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允晨文化總編輯廖志峰（左）接受中央社記者邱祖胤（右）訪問時，談及史學巨擘余英時為何自稱是知識人而非知識份子。 中央社 110年12月27日
允晨文化總編輯廖志峰（左）接受中央社記者邱祖胤（右）訪問時，談及史學巨擘余英時為何自稱是知識人而非知識份子。 中央社 110年12月27日
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主持人：邱祖胤／中央社主任記者
與談人：廖志峰／允晨文化總編輯

主題：這個時代為什麼需要余英時

中國記者李懷宇採訪余英時的旅程，促成了幾段緣份：訪談過程中，余英時竟動念想自己寫《余英時回憶錄》；余英時離世後，李懷宇整理與他的談話，為讀者補了余英時的最後15堂課；已斷版的《史學與傳統》在允晨文化重新面世，余英時甚至為此寫序，「這大概是余老師最後授權出版的書了。」

在為余英時籌備出書10餘年間，廖志峰直到2018年，才終於與這位一代史學巨擘見面，在拜訪結束即將離開前，余英時突然開口對廖志峰說：「我會寫一副字給你，因為我知道你不會跟我開口。」身為大師級人物，卻仍有細膩體貼的心，余英時筆下的文史界大家，如錢穆、胡適、黃仁宇與錢鍾書，又各自是什麼模樣？

余英時代表的是一種知識標竿，他將知識份子的典範跟風格展現得淋漓盡致，永遠就站在關注弱勢或者自由民主的這一方，「我在的地方就是中國。」余英時將中國視為一個文化體，他認為「民主與科學」雖是五四最大精神遺產，但最後仍要回到人的本身。

《紅樓夢》不成「紅學」，余英時為何這樣說？他在回憶錄中批判自己曾對共產黨有嚮往，這中間的曲折是什麼？

‧後製團隊：中央社影音中心吳桓中、張若瑤

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