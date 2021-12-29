中央書局策劃作家料理 焦桐洪愛珠分享文學裡的味覺記憶

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（中央社記者趙麗妍台中29日電）中央書局策劃「文學裡的味道－作家料理」餐點體驗，為日常飲食增添文學滋味，深化閱讀廣度、深度，第1季邀請作家焦桐、洪愛珠帶來套餐，闡述不同味覺記憶。

中央書局以季為單位，邀請作家或文化相關領域名人，化身料理人，用「作家料理」串連起五感閱讀，以料理人生活經驗的書寫創作或透過文本閱讀中的靈感設計一道有故事性菜餚，供讀者以味蕾閱讀其中故事與滋味。

中央書局今天舉辦第1季作家料理發布會，焦桐以「煽情料理」為題，創作「牛郎義大利麵」與「啤酒鴨腿」套餐，洪愛珠的「老派料理」則端出「琥珀蒸肉餅」套餐，2人穿上圍裙、執起鍋鏟，親自示範料理創作。

焦桐的「牛郎義大利麵」乘載了他對妻子的思念，他一邊烹調一邊解說料理由來，他說，為了喚起病中愛妻的食慾，創作「牛郎義大利麵」，讓妻子最後一次露出爛燦的笑容。

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洪愛珠端出「琥珀蒸肉餅」，她說，「琥珀」為鹹冬瓜，她只吃過外婆製作的版本，她的母親因找不到像樣的鹹冬瓜，寧願不做這道菜，某次她自舅媽覓得鹹冬瓜，再次還魂這道貫穿三代的滋味。

作家料理企劃人永豐生技總經理何奕佳指出，讀書就像經歷別人的人生旅程，作家料理也是同樣，作家料理中最迷人的部分，不只是一道菜，而是這道菜背後的情感旅程。（編輯：郭諭儒）1101229