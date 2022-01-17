【文化普拉斯S1E23】工頭堅看旅遊3.0：旅行記憶成為可交易的NFT
2022/1/17 15:27（1/17 15:34 更新）
父親投資Piano Bar，讓工頭堅（左）自小即撇見條通風貌。中央社記者張若瑤攝 111年1月17日
主持人：邱祖胤／中央社主任記者
與談人：工頭堅（吳建誼）／主持人、旅遊達人、國際領隊、作家、導演
主題：工頭堅是如何養成的
工頭堅，一位網路世界的「上古神獸」、華文第一篇部落格文章作者，他從1995年到2022年，在虛擬境地中，經歷過哪幾波浪潮襲來與趨勢轉向？當疫情停擺了旅遊業，他終於能停下重新思考，NFT與Metaverse將如何成就旅遊3.0……。
父親投資Piano Bar，讓工頭堅自小即撇見條通風貌，而家族三代各與美軍時代與日治時期結下了怎樣的緣分，讓他能用不同視角窺探旅行的意義，甚至發展出主題旅遊說歷史，以及啟動開進日本與台灣地方的「酒鬼巴士」？
‧後製團隊：中央社影音中心
‧音訊剪輯：吳桓中 | 文字企劃：張若瑤
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