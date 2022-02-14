【文化普拉斯S1E26】紙風車團長任建誠：巫頂原來是這樣練成的
2022/2/14 18:20（2/14 18:22 更新）
中央社Podcast節目「文化普拉斯」首次出外景，至紙風車劇團現場錄製節目，由團長任建誠（左）親自將主持人邱祖胤（右）扮成經典劇作角色唐吉軻德。中央社記者張皓安攝 111年2月14日
主持人：邱祖胤／中央社主任記者
與談人：任建誠／紙風車劇團團長
主題：如何讓藝術融入孩子的生活
「文化普拉斯」第一次出外景，來到足跡遍及368鄉鎮的劇團——紙風車——它懷著讓台灣每個孩子都能看兒童劇的夢，自1992年至今，迎風走了30年，巫婆系列、12生肖系列、格列佛人體藝術、100隻恐龍大展等，藉由不同創作讓家長與孩子接觸藝術。
而從319到368兒童藝術工程，更是把國家劇院規格的劇場搬到鄉下，打破藝術與學童間的界線，當孩子們長大後，停不下腳步的紙風車又做了青少年反毒藝術工程，這期間創辦人李永豐在其中又扮演什麼樣的角色？
2020年，一把惡火燒毀近30年的累積，但難過1個月後，紙風車靠著一齣戲又踏上了巡演路，慢慢把道具做回來。
‧後製團隊：中央社影音中心
‧外景拍攝：洪凰鈞、吳桓中｜影片、音訊剪輯：吳桓中｜文字企劃：張若瑤
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