【文化普拉斯S1E24】作家李桐豪：在眾多雜蕪瑣碎訊息中 我是做收納的人

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作家李桐豪（左）隻身在異地旅館，時差讓他把人往外推，不會有太熱鬧的人際關係，他說「你有大把大把的空間、時間面對自己。」（中央社檔案照片）

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主持人：邱祖胤／中央社主任記者

與談人：李桐豪／作家、資深媒體人



主題：旅行的意義

李桐豪，一位筆鋒犀利、穿透人心的作家，從出版社編輯踏入媒體圈，他曾經是「木瓜霞」，也是拿登機證上班的旅遊記者，到成為替受訪者做收納整理的人物記者，……自絲路分手之旅後，17年前的積累堆疊，李桐豪的感受愈發清晰，「我以為我喜歡的是旅行，其實不然，我喜歡的是旅遊記者所給的生活狀態。」

與世界保持距離，不在三界內跳出五行外，做為一個孤僻的人，李桐豪好奇的是人性，當他隻身在異地旅館，時差讓他把人往外推，不會有太熱鬧的人際關係，「你有大把大把的空間、時間面對自己。」

‧後製團隊：中央社影音中心

‧音訊剪輯：吳桓中 | 文字企劃：張若瑤



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