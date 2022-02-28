【文化普拉斯S1E28】東華春10年磨一劍 聽漫畫家阮光民說心內話
2022/2/28 13:49（2/28 17:04 更新）
漫畫家阮光民（左）的經典代表作《東華春理髮廳》，第2集與第1集相隔10餘年才出版。中央社記者張若瑤攝 111年2月28日
主持人：邱祖胤／中央社主任記者
與談人：阮光民／漫畫家，代表作《東華春理髮廳》、《用九柑仔店》
主題：拆解漫畫家逐夢路
善於捕捉庶民生活的漫畫家阮光民，作品「東華春理髮廳」、「用九柑仔店」被改編成電視劇，他也跨界將導演吳念真舞台劇「人間條件」、作家吳明益小說《天橋上的魔術師》轉譯成漫畫……，阮光民入行的起點在哪？他的創作心境經過哪些積累？
年輕人若想跳進這一行，最重要的考量是……？
後製團隊：中央社影音中心影片、音訊剪輯：吳桓中｜文字企劃：張若瑤
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阮光民分享《九天少年》的漫畫線稿。中央社記者張若瑤攝 111年2月28日
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