【文化普拉斯S1E30】耐得住寂寞 文學才不能平凡——朱天文談朱家的文學大願
2022/3/14 17:58（3/14 18:45 更新）
小說家朱天文暢談為什麼「唯有文學、不能平凡 」。中央社記者徐肇昌攝 111年3月14日
主持人：邱祖胤／中央社主任記者
與談人：朱天文／小說家、劇作家，作品如《小畢的故事》、《荒人手記》
主題： 以鏡頭為筆 書寫兩代人的堅持與夢想
台灣有一幅美麗的文學風景，一家三代用書寫堆疊出生活。文學朱家，始於朱西甯寫給劉慕沙的信件，在5月夜空悠揚的「霍夫曼船歌」中續譜，孕育出性情不同的三姊妹——朱天文、朱天心、朱天衣，藉兩層樓高的透天厝留下50年記憶。
為什麼「唯有文學、不能平凡 」？當朱天文透過鏡頭書寫，你看見了朱西甯筆下，實然與應然世界交織下的黃金夢土了嗎？
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‧後製團隊：中央社影音中心
‧影片、音訊剪輯：吳桓中｜文字企劃：張若瑤
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