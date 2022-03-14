更多編輯台推薦新聞：
戰火下烏克蘭啟用人臉辨識技術 可辨識死者身分、俄國情報人員
國際

戰火下烏克蘭啟用人臉辨識技術 可辨識死者身分、俄國情報人員

台灣倒垃圾考題登義大利節目 參賽者苦惱癟嘴、外館小編喊難
國際

台灣倒垃圾考題登義大利節目 參賽者苦惱癟嘴、外館小編喊難

圖輯／跨國民眾聲援烏克蘭大遊行 在台港、藏人反極權
政治

圖輯／跨國民眾聲援烏克蘭大遊行 在台港、藏人反極權

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 文化
中央社好POD
新聞專題
中央社好POD2/98

【文化普拉斯S1E30】耐得住寂寞 文學才不能平凡——朱天文談朱家的文學大願

2022/3/14 17:58（3/14 18:45 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
小說家朱天文暢談為什麼「唯有文學、不能平凡 」。中央社記者徐肇昌攝 111年3月14日
小說家朱天文暢談為什麼「唯有文學、不能平凡 」。中央社記者徐肇昌攝 111年3月14日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

主持人：邱祖胤／中央社主任記者
與談人：朱天文／小說家、劇作家，作品如《小畢的故事》、《荒人手記》

主題： 以鏡頭為筆 書寫兩代人的堅持與夢想

台灣有一幅美麗的文學風景，一家三代用書寫堆疊出生活。文學朱家，始於朱西甯寫給劉慕沙的信件，在5月夜空悠揚的「霍夫曼船歌」中續譜，孕育出性情不同的三姊妹——朱天文、朱天心、朱天衣，藉兩層樓高的透天厝留下50年記憶。

為什麼「唯有文學、不能平凡 」？當朱天文透過鏡頭書寫，你看見了朱西甯筆下，實然與應然世界交織下的黃金夢土了嗎？

▶相關新聞：https://reurl.cc/WkYdXO
▶節目全影片：https://reurl.cc/jk47lZ

‧後製團隊：中央社影音中心
‧影片、音訊剪輯：吳桓中｜文字企劃：張若瑤

▶立即收聽：
▶【Firstory
▶【KKBOX
▶【Apple Podcast
▶【Spotify

▶更多【中央社好POD】精彩內容

延伸閱讀
【文化普拉斯S1E29】從土溝農村到馬祖東莒 黃鼎堯把他鄉變故鄉【文化普拉斯S1E28】東華春10年磨一劍 聽漫畫家阮光民說心內話【文化普拉斯S1E27】音樂人鍾永豐：人生是偶然性與必然性的交織 你要Get Ready【文化普拉斯S1E26】紙風車團長任建誠：巫頂原來是這樣練成的【文化普拉斯S1E25】小提琴家梁茜雯：音樂就是無所不在的語言
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀