【文化普拉斯S1E30】耐得住寂寞 文學才不能平凡——朱天文談朱家的文學大願

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主持人：邱祖胤／中央社主任記者

與談人：朱天文／小說家、劇作家，作品如《小畢的故事》、《荒人手記》

主題： 以鏡頭為筆 書寫兩代人的堅持與夢想

台灣有一幅美麗的文學風景，一家三代用書寫堆疊出生活。文學朱家，始於朱西甯寫給劉慕沙的信件，在5月夜空悠揚的「霍夫曼船歌」中續譜，孕育出性情不同的三姊妹——朱天文、朱天心、朱天衣，藉兩層樓高的透天厝留下50年記憶。

為什麼「唯有文學、不能平凡 」？當朱天文透過鏡頭書寫，你看見了朱西甯筆下，實然與應然世界交織下的黃金夢土了嗎？

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‧後製團隊：中央社影音中心

‧影片、音訊剪輯：吳桓中｜文字企劃：張若瑤

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