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【文化普拉斯S1E32】疫情困不住飛躍的心靈 黃堃儼敲響100首創意小曲

2022/3/28 17:10（3/28 17:32 更新）
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打擊樂家黃堃儼（右）分享從2020年4月開始用手機製作音樂並上傳YouTube的過程。中央社記者謝佳璋攝 111年3月28日
打擊樂家黃堃儼（右）分享從2020年4月開始用手機製作音樂並上傳YouTube的過程。中央社記者謝佳璋攝 111年3月28日
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主持人：邱祖胤／中央社主任記者
與談人：黃堃儼／朱宗慶打擊樂團資深團員、國際打擊樂藝術協會台灣分會會長、臺北藝術大學兼任助理教授

主題：1支手機 讓藝術與生活有關連

一首改編自舒伯特〈菩提樹〉的打擊樂曲，以寧靜心情、為疫情祈福的初衷，因為朱宗慶老師一句「刀不要鈍」，打擊樂家黃堃儼在同事慫恿下，自2020年4月到2021年3月，在YouTube上傳了100集，他用手機錄音、剪接、上字的樂曲，這段時間他是如何持之以恆的做下去？

這100首古典樂挑選的標準是什麼？而遺珠有哪些？為什麼他不做花俏的影片？身為打擊樂家的黃堃儼，一開始竟是先學鋼琴，原因是……？

▶相關新聞：https://reurl.cc/6Enzzy

▶節目全影片：https://youtu.be/aXNXq5-RAW4

‧後製團隊：中央社影音中心
‧音訊剪輯：蔡明珊｜文字企劃：張若瑤

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