【文化普拉斯S2E04】把昨天帶進明天 藍祖蔚打造台灣人記憶基地

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主持人：邱祖胤／中央社主任記者

與談人：藍祖蔚／國家影視聽中心董事長、著名影評人、資深媒體人

主題：捕捉台灣社會走過的情貌

1949年，台灣第一部由民間出資的電影叫《阿里山風雲》；1956年，台灣第一部台語電影叫《薛平貴與王寶釧》；或者客觀來說，1955年的《六才子西廂記》才是台灣第一部台語片，但它卻只剩下文字紀錄……保存或蒐集這些珍貴並真實呈現常民生活景象的影片，是龐大的記憶工程，訴說著我們是何以從昨天走到今天，並自信迎向明天。

台灣新電影發展40年，有用清亮「高音」吸引國際目光的導演侯孝賢、楊德昌；厚實扎根的「中音」導演王童、陳坤厚、張佩成；以及顧好票房、娛樂大眾的「低音」導演延平、蔡揚名、徐進良、林清介……他們不同類型的創作，真實反映台灣社會的情貌。

國家影視聽中心的片庫有如藏金閣，1.8萬部影片不只是全民記憶，更是我們重新與當代人對話的管道。

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▶節目全影片：youtu.be/5kG6vLRFTog

‧後製團隊：中央社影音中心

‧剪輯：王昱文 | 文字：張若瑤

‧開場音樂演奏：邱景珩

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