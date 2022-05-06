【空中小客廳S2E06｜我們的魔幻時代】心理師瑪那熊：交友APP只是門票 能聊又約出來才是真的

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■「我們的魔幻時代」系列專題三：（關係篇）世紀之疫下的數位愛情

主持人：張若瑤

與談人：瑪那熊（陳家維）／台灣網路聲量前20大「人氣心理師」，專攻各類人關係與互動，著有《一開口撩人又聊心》、《一出手，脫單又脫魯》

主題：XYZ世代怎麼愛

一個曾經只會當工具人討好心儀對象的阿宅——瑪那熊（本名陳家維），他在大學時期走過一段慘烈的覺醒之路，一次10分鐘就被OUT的約會震撼後，他開啟了心理諮商師的旅程，「工具人犧牲奉獻，說不求回報是假的，心裡要的其實是……」。

著迷老派約會的X世代、承受長輩期待卻最容易變「大魔法師」的Y世代，與不信永恆也不設限的Z世代，他們的情場遊戲規則，互相碰撞出怎樣的火花？樂觀的小鮮肉們喊「阿姨我不想努力」，悲觀的老臘肉怨「女人都只想要強者」，這兩股風潮為何席捲單身族群？

數位時代興起的交友APP、用演算法配對完美情人、AI戀愛教練設定好的「AI感」甜言蜜語……，這些建立在「算計文化」上的「高效率」雲端愛情模式，其實反映了整個社會的哪些深淺層的情緒？

▶專訪新聞：https://reurl.cc/d2WLDy

▶節目全影片：https://youtu.be/rLEY_1D30Tg

//什麼是「我們的魔幻時代」系列專題？//

科技、疫病與強權跋扈的時代，新型態戰爭與變種病毒夾擊，民粹與民族主義趁浪而來，舊價值逐漸崩毀，新秩序仍未成形，「常規」世界動盪且混亂，謊言、假象與偏見的重重迷霧疊加，如何掙脫陰魂不散的烏托邦幽靈，是我們這個世代的課題。「空中小客廳」自3月起，1個月推出1集「我們的魔幻世代」系列專題，就不同的社會現況與世界趨勢，藉不同專家學者的視角，映照出虛實之間的本相。

3月，聽鑽研民族主義的中研院老師吳叡人說「民主篇／香港人的出埃及記」；4月，聽醫療人類學專家、中研院老師劉紹華說「疫病篇／公共的善如何永續」；5月聽擅長關係的諮商心理師瑪那熊說「世紀之疫下的數位愛情」。

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‧後製團隊：中央社影音中心

‧剪輯：王昱文｜文字：張若瑤

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