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【空中小客廳S2E05】香港作家李怡：我這輩子只信言論自由 離港是完成最後人生

2022/4/29 21:31
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香港資深媒體人李怡（右）從事新聞工作超過一甲子，分享他是如何看待台港中三地的民主演變。中央社記者張新偉攝 111年4月29日
香港資深媒體人李怡（右）從事新聞工作超過一甲子，分享他是如何看待台港中三地的民主演變。中央社記者張新偉攝 111年4月29日
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主題：見證民主的美麗與哀愁
主持人：張若瑤
與談人：李怡／香港作家、資深媒體人

一代健筆李怡所創辦的《70年代》、《90年代》雜誌，曾是兩岸三地關心民主運動知識份子的養分，86歲的他，2020年卻以離開生活一輩子的香港為「完成自己的一生」，為什麼？

當新聞工作者超過一甲子，李怡想捍衛「言論自由」，就算成為「被利用的公器」，也要保持獨立性，他如何看待台港中三地的民主演變？他在媒體生涯所面臨最大的考驗是……？拋下左傾價值觀，成為民主自由的支持者，李怡是因為受不了……？

▶專訪新聞：https://reurl.cc/9G5xEx
▶節目全影片：https://youtu.be/IMJ9A-8b7JU

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‧後製團隊：中央社影音中心
‧外景攝影：張智彥、吳桓中｜照片：張新偉
‧剪輯：王昱文｜文字：張若瑤

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