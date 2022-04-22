【空中小客廳S2E04】北流董事長黃韻玲：腳踏實地親力親為 把音符種在對的地方

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主持人：張若瑤

與談人：黃韻玲／台北流行音樂中心董事長、資深音樂製作人

主題：用音樂譜人生一曲

黃韻玲每個人生階段都有不同的學習，唯一不變的，是始終倘佯在音樂這條河流中。她歌唱、她譜曲、她製作，谷底迂迴又翻身而起，她寫作、她主持、她演戲、她傳承……現在，她希望能打造一個華語音樂未來的新地標。

從小小追星族長成領航者，黃韻玲的音樂在須送審的戒嚴時期起步，經歷90年代能量爆棚的繽紛美好，挺過唱片圈原地踏步的15年低迷期，……置身暗流湧動的串流新世紀，她會如何在雲端耕作一畝良田？

「你希望未來5年是什麼樣子？」這是黃韻玲接任北流董事長的第3年，挑戰並未減少，但多了一些好消息，接下來，她希望能讓社會看到，鎂光燈外搭舞台的專業人員。

▶專訪新聞：https://reurl.cc/lodyNY

▶節目全影片：https://youtu.be/2PJAupNgCOU

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‧後製團隊：中央社影音中心

‧剪輯：王昱文｜文字：張若瑤

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