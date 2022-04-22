更多編輯台推薦新聞：
染疫兒童出現呼吸困難等6症狀 親友可自行緊急送醫
生活

染疫兒童出現呼吸困難等6症狀 親友可自行緊急送醫

台僑王楠穎烏克蘭戰區前線苦鬥 攜國旗慰思鄉情
政治

台僑王楠穎烏克蘭戰區前線苦鬥 攜國旗慰思鄉情

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看
生活

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看

本土增3766例 疫情最新發展、防疫須知一次看

本土增3766例 疫情最新發展、防疫須知一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 文化
中央社好POD
新聞專題
中央社好POD2/122

【空中小客廳S2E04】北流董事長黃韻玲：腳踏實地親力親為 把音符種在對的地方

2022/4/22 17:16（4/22 17:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台北流行音樂中心董事長（左）暢談對於華語音樂的願景。中央社111年4月22日
台北流行音樂中心董事長（左）暢談對於華語音樂的願景。中央社111年4月22日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

主持人：張若瑤
與談人：黃韻玲／台北流行音樂中心董事長、資深音樂製作人

主題：用音樂譜人生一曲

黃韻玲每個人生階段都有不同的學習，唯一不變的，是始終倘佯在音樂這條河流中。她歌唱、她譜曲、她製作，谷底迂迴又翻身而起，她寫作、她主持、她演戲、她傳承……現在，她希望能打造一個華語音樂未來的新地標。

從小小追星族長成領航者，黃韻玲的音樂在須送審的戒嚴時期起步，經歷90年代能量爆棚的繽紛美好，挺過唱片圈原地踏步的15年低迷期，……置身暗流湧動的串流新世紀，她會如何在雲端耕作一畝良田？

「你希望未來5年是什麼樣子？」這是黃韻玲接任北流董事長的第3年，挑戰並未減少，但多了一些好消息，接下來，她希望能讓社會看到，鎂光燈外搭舞台的專業人員。

▶專訪新聞：https://reurl.cc/lodyNY

▶節目全影片：https://youtu.be/2PJAupNgCOU

立即收聽：

▶【Firstory
▶【Apple Podcast
▶【KKBOX
▶【Spotify

▶更多【中央社好POD】精彩內容

‧後製團隊：中央社影音中心
‧剪輯：王昱文｜文字：張若瑤

▶喜歡這個節目，請訂閱「中央社好POD」留下五星評價。

▶有話想對主持人或來賓說，請用力留言分享您的意見。

▶「空中小客廳」圈粉：instagram.com/yauyau531/

▶意見信箱：cnaonpodcast@gmail.com

延伸閱讀
【空中小客廳S2E03｜我們的魔幻時代】人類學者劉紹華：為當下疫病寫史 耐著性子觀看不預言【空中小客廳S2E02】音樂製作人陳子鴻：到這個年紀 玩音樂要任性一點【空中小客廳S2E01】前文膽李靜宜：翻譯是逃脫 讓生活有呼吸空間【空中小客廳S1E31】藝人黃子佼：我希望給觀眾的印象 是一棟百貨公司【空中小客廳S1E30-2】學者吳叡人：我是入戲的觀眾　觀察帶有介入意圖【空中小客廳S1E30-1】吳叡人vs.大公報：我是一個被當犯罪證據的工具
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
請繼續往下閱讀