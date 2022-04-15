【空中小客廳S2E03｜我們的魔幻時代】人類學者劉紹華：為當下疫病寫史 耐著性子觀看不預言

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■「我們的魔幻時代」系列專題二：（疫病篇）公共的善如何永續

主持人：張若瑤

與談人：劉紹華／中研院民族學研究所研究員、醫療人類學專家，著有《疫病與社會的十個關鍵詞》、《人類學活在我的眼睛與血管裡》、《麻風醫生與巨變中國》《我的涼山兄弟》等書

主題：旁觀他人之苦的凝視

在柬埔寨，劉紹華經歷了生命中首次巨幅跨度的移動，當時台灣還沒出現「NGO」這個字詞，對國際援助的配套並不永續，她卻在那兒遇見生命中的3個女孩，帶回了「失去痛感、理性寂寞」的心。

離開柬埔寨，劉紹華踏進四川涼山，因愛滋病認識以黑為貴的「彝族」，紀錄諾蘇族兄弟的青春，成為「榮譽男人」；進入四川涼山的隔年，她也開啟數十年的麻風村探訪，挖掘出被埋葬於歷史紀錄中的悲苦角色——黑五類麻風醫生的故事。

在新冠之疫仍是進行式的當下，身為有「龜速」研究特質的人類學者，劉紹華點出了台灣「疫病與社會的十個關鍵詞」：「在民主社會中，我們犧牲個人權益成就公共的善，而為了生命共同體的好，要還給犧牲的人公道。」

▶專訪新聞：https://bit.ly/3uT77QJ

▶節目全影片：https://youtu.be/GNoBz0Zhd3k

//什麼是「我們的魔幻時代」系列專題？//

科技、疫病與強權跋扈的時代，新型態戰爭與變種病毒夾擊，民粹與民族主義趁浪而來，舊價值逐漸崩毀，新秩序仍未成形，「常規」世界動盪且混亂，謊言、假象與偏見的重重迷霧疊加，如何掙脫陰魂不散的烏托邦幽靈，是我們這個世代的課題。「空中小客廳」自3月起，1個月推出1集「我們的魔幻世代」系列專題，就不同的社會現況與世界趨勢，藉不同專家學者的視角，映照出虛實之間的本相。



3月，聽鑽研民族主義的中研院老師吳叡人說「民主篇／香港人的出埃及記」；4月，聽醫療人類學專家、中研院老師劉紹華說「疫病篇／公共的善如何永續」。

‧後製團隊：中央社影音中心

‧剪輯：蔡明珊｜文字：張若瑤

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