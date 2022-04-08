【空中小客廳S2E02】音樂製作人陳子鴻：到這個年紀 玩音樂要任性一點

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音樂製作人兼江蕙經紀人陳子鴻（左）錄製中央社Podcast「空中小客廳」，分享他走進唱片圈的歷程。中央社記者張智彥攝 111年4月8日

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主持人：張若瑤

與談人：陳子鴻／資深音樂製作人、江蕙經紀人、1500聲量音創學院台北分校校長、喜歡音樂創辦人

主題：從一把吉他開始的故事

從國中開始，以一把吉他玩出音樂人生——陳子鴻，他的開始在大稻埕，條通是成長過程的培土，政大則是孕育他的搖籃……從學徒熬到製作人，陳子鴻經歷唱片圈最好的年代，他甚至為了戴佩妮開設「喜歡音樂」，陪伴江蕙走完「封麥」的華麗告別之旅。

然而，「音樂」這條路，不只是「喜歡」就能長遠，他當經紀人也學管理，時不時變身為選秀節目的評審，或台師大碩專班課堂上的老師，35年的歲月積累，陳子鴻現在最想做的是……？

後製團隊：中央社影音中心

剪輯：王昱文｜文字：張若瑤

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