追星族變歌手 黃韻玲首張專輯寫歌須送審

（中央社記者張若瑤台北22日電）台北流行音樂中心董事長黃韻玲曾是小小追星族，她長大成為滾石第一代新人，發行首張專輯時仍未解嚴，自創曲得先送審，她說「送審單我還留著」。黃韻玲錄製中央社Podcast「空中小客廳」，分享她如何用音樂譜人生一曲。

3歲開始學鋼琴的黃韻玲，從古典樂入門，特別喜歡父親房間裡長方形的「黑盒子」，它會飄出老三台聽不見的旋律、美國流行樂排行榜，以及若有似無的聲聲呼喚：「接下來，我們要聽黃韻玲寫的歌。」

一股渴望顯化心中音符的驅動力，讓黃韻玲在唸敦化國小4年級時，常利用午休時間翹課到校外買黑膠唱片，「我會趁爸媽晚上睡覺，一張一張的聽，挑選喜歡的歌翻唱錄進卡帶」。在尋找與再製的過程中，她不斷創造與吸收。

黃韻玲會注意到當年18歲的香港歌手陳秋霞，是因為她也學古典樂，「第一次看到她在電視上自彈自唱，我是非常生氣的，簡直火冒三丈。」怎麼會有人先黃韻玲一步，展演出她早設定好的完美形象呢？

陳秋霞年紀輕輕便在國際性鋼琴比賽獲得名次，聽到她為自傳電影「秋霞」創作主題曲「偶然」，將徐志摩的詩搭配蕭邦的曲，「那個時候我就不生氣了，反而開始研究她的作品，如何把古典放進流行中」。對黃韻玲而言，陳秋霞啟發她在2個不同的元素上找關聯性。

伴隨靈感而來的是一個又一個問題，黃韻玲每天寫歌，希望傳給陳秋霞聽，得到她的建議。不知道打了幾個月的電話去歌林唱片公司後，終於有人受不了，告訴她陳秋霞的地址。

一下課就拉著同學衝到陳秋霞家，黃韻玲和大樓警衛周旋了很久，甚至打算先躲起來，找機會溜進電梯，「可是警衛一直都沒離開，我們只好去爬消防梯」。兩人在10樓處試著打開玻璃窗，再爬進走廊。那天，是黃韻玲第一次與陳秋霞見面，「去年我用微信傳訊息祝她生日快樂，她忙到最近才回」。黃韻玲講起小時候的偶像，仍是滿臉興奮。

另一名讓黃韻玲瘋狂的，是帽子歌后鳳飛飛，這次的追星，她終於成功避開攝影棚的警衛。1978年鳳飛飛在中視主持節目「一道彩虹」，遊覽車一輛又一輛載著粉絲到電視台，錄影現場盛況空前，「要先索取入場券才能參與，我都是用躲貓貓的方式溜進去」。

幾年後的80年代，大學生開始唱自己的歌，與詩人一起創作，音樂的風尚轉向「民歌」。「我並沒有期待未來能當歌手。」直到18歲的黃韻玲遇見羅大佑。

「我參加『民風樂府』的比賽，沒多久羅大佑透過杜達雄（唱片封套設計教父）打電話來，想找我聊一聊」。黃韻玲還在念書，參賽都是彈琴唱合聲，沒想過站在台前當主唱的她，那次雖然婉拒了羅大佑的提議，後來卻跟在他身邊學習1年多，「每天下課到他的工作室，等老師從醫院實習下班後，聽我寫的歌，那段時間給了我很多新的刺激」。

黃韻玲後來成為滾石唱片第一代新人，1986年她出第一張專輯「憂傷男孩」，台灣尚未解嚴，唱片在發行或公開播放前仍須送新聞局審查，「那張專輯中我寫的『你是唯一』這首歌送審單，我現在都還留著。」黃韻玲回憶道。

「當時不提倡混雜2種不同語言的歌曲，也會看歌詞涵義是否比較灰暗」。黃韻玲想起崔苔青有首很紅的歌叫「但是又何奈」，原名為dancing all the night，就是因此改名的。

今年是黃韻玲接任北流董事長的第3年，她認為自己的挑戰沒有減少，但是比起前2年，好消息變多了，「這就是很大鼓勵」，而目前北流最重要的公共任務，是培育「搭舞台的專業人員」，「大家只想當舞台上的明星，誰來做演唱會後面的工作？」

台灣目前歌手的量能很高，但其他技術工作卻變成要搶人，「搭台、燈光、音響、音控，甚至是樂手，一整個產業鏈拉齊，才有更多可能性」。黃韻玲諮詢與集合了產業界的訓練和教育系統，也與國教署合作，著手加速產業鏈形成，「包含策展人才培育、文化的傳承，以及整個流行音樂發展歷程的紀錄，至少都有參考依據」。

從音樂人變董事長，對黃韻玲而言，只是換個角色做喜歡的事，「腳踏實地、親力親為，由編曲開始，讓音符一顆一顆種在對的位置上」。所有出發點都是對於音樂的期待，黃韻玲希望音樂人能一起努力，發揮最好的創意，讓北流成為華語流行音樂未來的新地標。

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流行音樂記錄每個時代的氛圍，70、80、90年代黃韻玲的口袋歌單有哪些？當選秀節目評審與演舞台劇「人間條件」時的心境又是如何？這些內容將在22日「空中小客廳」（https://reurl.cc/55q8d7）節目播出，或可上中央社YouTube觀看全影音專訪（https://youtu.be/2PJAupNgCOU）。

中央社Podcast頻道「中央社好Pod」（https://open.firstory.me/user/cna/platforms）除了既有的每週3個節目「文化普拉斯」、「特派談新事」、「空中小客廳」外，在4月2日推出由知名作家劉克襄所主持的「搭火車回台灣」共12集，於每月的第1個週六上架。（編輯：張芷瑄）1110422