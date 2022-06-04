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中央社好POD2/146

【劉克襄的小站之旅｜搭火車回台灣E03】縱貫北線 竹塹城的水潤餅

2022/6/4 12:56（6/4 13:07 更新）
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作家劉克襄的PODCAST節目「搭火車回台灣」，第3集提到在縱貫北線與觀鳥旅程中繼站，遇上「像在和新竹談戀愛」的水潤餅。中央社記者裴禎攝 111年6月4日
作家劉克襄的PODCAST節目「搭火車回台灣」，第3集提到在縱貫北線與觀鳥旅程中繼站，遇上「像在和新竹談戀愛」的水潤餅。中央社記者裴禎攝 111年6月4日
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主持人：劉克襄／中央社董事長、詩人、自然觀察作家

主題：古早味也有未來性

這是一段始於1980年代中旬的緣分——觀鳥與水潤餅。

30年前的自然觀察旅程中，劉克襄自新竹到香山罟寮海岸之間，登上11號公車前的空檔，在街道上遇見這款用麵粉煎烤出茶褐色、長相平凡樸實，卻外硬內濕、Q彈清香，讓齒頰滿是肉桂味的乾糧——水潤餅，一口又一口停不了的悸動，劉克襄「像在和新竹談戀愛」。

早在日治時代，水潤餅就是祭拜城隍爺的貢品，在慶典時被用紅線綁掛在與城隍爺一起出巡的大小尪仔仙身上，民眾會把它剝下來吃，當做保平安與祈福的一種儀式。

你以為水潤餅的角色只有這麼簡單嗎？有人買中藥丸「宋陳」配著吃，有人拿它來夾鴨肉當點心，有人看它像希臘的Pita bread（薄餅）……水潤餅是如何長久而低調的存在？

後製團隊：中央社影音中心
外景拍攝：吳桓中、黃大維
剪輯：黃大維｜照片：裴禎｜文字：張若瑤

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