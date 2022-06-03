【空中小客廳S2E10】台數科董事長廖紫岑：成功是把失敗當墊腳石 像打不死的蟑螂

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台數科董事長廖紫岑（左）和主持人張若瑤（右）分享，遇到困難或挑戰，要把失敗當墊腳石。中央社記者孫仲達攝 111年6月3日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

主持人：張若瑤

與談人：廖紫岑／台數科董事長

主題：領導與決斷

「無論什麼背景，碰到困難，把失敗變墊腳石爬上去，你就成功了！」帶著爽朗笑聲走進攝影棚，你不太可能從台數科董事長廖紫岑口中，聽見埋怨與不甘，「袂使後悔，後悔嘛袂使共，親像打不死的蟑螂。」

出生於政治立場與宗教信仰多元的家庭，小時候，警備車常在廖紫岑身邊來來去去，她看到姨媽許榮淑面對跟監時的堅韌，母親許恒慈彎腰替農民拎起沾滿泥土的鞋，父親廖泉裕誇讚省議會的室友游錫「方方土」，「我們小孩不會唸他的名字，但常跑去他們宿舍玩耍」。

那個時代的滋味酸甜苦辣，對廖紫岑而言，沒有所謂的好壞，「把磨難化成養分，淬鍊自己，待歲月將你沉澱為琥珀。」

這樣的廖紫岑，從「佳聯電視台」的記者、主播，一路當到執行長，她是如何整合地方對抗外資與財團？好不容易母公司上市、子公司興櫃，她成了董事長，在這場有線電視肉搏戰拼鬥快30年，廖紫岑還來不及喘口氣，科技又給她出了新考題——數位匯流——「沒人知道電視像掛上牆壁的手機，馬路跑的車子也變手機。」

OTT這個敵人突然從天而降。「購物台能從衛生紙賣到鑽石、轎車，阮袂曉。」從不投降的廖紫岑該怎麼辦？而5G、AI、NFT與元宇宙相繼冒出頭湊熱鬧，這場仗還能打下去嗎？

後製團隊：中央社影音中心

剪輯：王昱文｜文字：張若瑤

立即收聽：

▶【Firstory】

▶【Apple Podcast】

▶【KKBOX】

▶【Spotify】

▶【Google】

▶更多【中央社好POD】精彩內容

▶專訪新聞：https://reurl.cc/2Z7E39

▶節目全影片：https://youtu.be/-G9FhYjjZrc

▶「空中小客廳」IG圈粉：instagram.com/yauyau531/

▶「空中小客廳」FB圈粉：facebook.com/yauyauroom

▶意見信箱：cnaonpodcast@gmail.com