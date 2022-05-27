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【空中小客廳S2E09】柏楊長子郭本城：父親是生命中 讓我留下註記的過客

2022/5/27 17:22（5/27 17:25 更新）
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柏楊對郭本城（左）而言，是榮耀也是壓力，他花了10年才與父親融冰。中央社記者孫仲達攝 111年5月27日
柏楊對郭本城（左）而言，是榮耀也是壓力，他花了10年才與父親融冰。中央社記者孫仲達攝 111年5月27日
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主持人：張若瑤
與談人：郭本城／柏楊長子、著作《背影：我的父親柏楊》、《飛鴻印雪：我們一起走過》

主題：在柏楊之外

他是遭逢近10年牢獄之災的作家柏楊長子——「郭本城」，當這個名字因為父親出現在世人眼前，讓他平靜的生活無端起了波瀾，「我從來沒羨慕同學有爸爸，或者想知道他去哪裡？為什麼會不見了？」

柏楊在郭本城5歲離家，直到他23歲時，兩人才得以重逢，「爸爸握著我的手，老淚縱橫地說對不起」。郭本城心底錯愕大於難過，「好像有點太突然了」。柏楊的次子——郭本城的弟弟，卻是在幾年後才見到父親；而母親齊永培，則是始終將時光凝結在柏楊轉身的那一刻——當下即永別。

「原不原諒他是我們的權利，我的心態一直是這樣，親情歸親情，對錯要分清楚。」郭本城與柏楊之間如何融冰？在戒嚴的年代，他又因父親遭遇了哪些挑戰？身為台大老師的母親齊永培，與後來擔任《國語日報》董事的外公齊鐵恨，又在郭本城生命中留下什麼樣的痕跡？

後製團隊：中央社影音中心
剪輯：王昱文｜文字：張若瑤

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