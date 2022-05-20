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中央社好POD2/137

【空中小客廳S2E08-2】美食家高琹雯：吃是我整個人生 興趣變工作也會身不由己

2022/5/20 15:42（5/20 15:59 更新）
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從一個在家上班的美食「部落客」，變成必須進辦公室的「上班族」，高琹雯（Liz）同時還得學習怎麼當老闆。中央社記者孫仲達攝 111年5月20日
從一個在家上班的美食「部落客」，變成必須進辦公室的「上班族」，高琹雯（Liz）同時還得學習怎麼當老闆。中央社記者孫仲達攝 111年5月20日
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主持人：張若瑤
與談人：高琹雯／「美食家的自學之路」部落格、Taster美食加創辦人、著有《我的日式食物櫃》、《Liz關鍵詞：美食家的自學之路與口袋名單》

主題：有一種Life Style叫「吃」

從一個在家上班的「部落客」，變成必須進辦公室的「上班族」，高琹雯（Liz）同時還得學習怎麼當老闆，「美食家」眼前不再只是料理好壞，……制定策略、給出願景與分配工作，是Liz目前的日常，而這段過程最大的挑戰竟是……。

Fine Dining（高端飲食）為什麼重要？當我們提到「台灣味」時，總是拉哩拉雜的說一堆，卻無法講出很明確的識別，那是因為……。完美一餐的關鍵是場景？情境？食材？還是同伴？

餐飲業的型態，在這2年有很大的改變，習慣促使人們適應新的消費模式，面臨元宇宙或NFT的趨勢，美食在虛擬空間的發展面貌會是如何？

後製團隊：中央社影音中心
剪輯：王昱文｜文字：張若瑤

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