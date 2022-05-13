【空中小客廳S2E07】聲音導師魏世芬：我找到的自我價值不是錢 而是enjoy生活

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聲音詮釋指導師魏世芬（左）和主持人張若瑤分享，她人生中尋找自己內在聲音的旅程。中央社記者黃大維攝 111年5月13日

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主持人：張若瑤

與談人：魏世芬／聲音詮釋指導、台灣大學戲劇系兼任講師、著有《發聲什麼事？：4堂課找回聲音的力量，完整內在和外在的自己》

主題：用聲音讓世界開花

活在都市叢林中的你，知道聲音其實是用「皮膚」聽更有感嗎？喜歡音樂的魏世芬，從小的夢想是當聲樂家，直到有一天聲帶長繭，她才開啟了一段由外而內、漫長且虐心的「找回聲音」之旅。

魏世芬這一輩子都很「用力」想證明自己，她與母親的拉拔、她對父親的不捨，以及她聚焦於外的征服，在生命中的各個階段，透過不同的人事物，一次又一次提醒她：「自我的價值不是金錢、不是工作，而是……。」比如有了專業卻無法與世界溝通，比如父親病痛埋下走出殿堂的種子，比如婆婆發現她下意識的叛逆。

某天，當孩子語出驚人的對魏世芬說：「媽，妳跟阿嬤一樣。」她才明白內在最深的結是……？

後製團隊：中央社影音中心

剪輯：陳薇雯｜文字：張若瑤

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